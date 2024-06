Les prix du pétrole ont peu évolué mardi, les inquiétudes concernant les perspectives de reprise économique de la Chine compensant les préoccupations en matière d'approvisionnement découlant des tensions au Moyen-Orient et des attaques ukrainiennes contre les raffineries russes.

Le Brent pour livraison en août a augmenté de 7 cents, soit 0,08%, à 86,06 dollars le baril à 0015 GMT, avant l'expiration du contrat plus tard cette semaine. Le contrat de septembre, plus activement négocié, a augmenté de 8 cents, soit 0,09%, à 85,23 dollars.

Les contrats à terme sur le brut américain ont grimpé de 11 cents, soit 0,13%, à 81,74 dollars le baril.

Les deux indices de référence ont augmenté d'environ 3 % la semaine dernière, marquant deux semaines consécutives de gains.

Mais depuis, les perspectives de reprise de la deuxième économie mondiale suscitent de plus en plus d'inquiétudes.

Les détaillants chinois sont confrontés à un avenir difficile à court terme après un festival d'achats en ligne décevant en milieu d'année.

Les consommateurs chinois, premier importateur mondial de pétrole, sont peu enclins à dépenser en raison des inquiétudes concernant leur richesse personnelle, alimentées par un effondrement de l'immobilier, une croissance des salaires paralysée et un taux de chômage élevé chez les jeunes, ce qui compromet la réalisation de l'objectif de croissance économique que la Chine s'est fixé, à savoir "environ 5 %" pour cette année.

Pendant ce temps, deux frappes aériennes israéliennes ciblant des fournitures d'aide ont tué au moins 11 Palestiniens à Gaza lundi, selon les médecins, alors que les chars israéliens s'enfonçaient plus profondément dans Rafah au sud et se battaient pour revenir dans les zones du nord qu'ils avaient déjà subjuguées il y a des mois.

Après plus de huit mois de combats, la médiation internationale soutenue par les États-Unis n'a pas encore permis de parvenir à un accord de cessez-le-feu. Le Hamas affirme que tout accord doit mettre fin à la guerre, tandis qu'Israël déclare qu'il n'acceptera que des pauses temporaires dans les combats jusqu'à ce que le Hamas soit éradiqué.

Dans un autre conflit majeur, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré lundi que son pays avait frappé plus de 30 installations russes de traitement et de stockage du pétrole, sans toutefois préciser de période.

Lors de l'attaque la plus récente, le 21 juin, des drones ukrainiens ont frappé quatre raffineries, dont la raffinerie Ilsky, l'un des principaux producteurs de carburant dans le sud de la Russie.

Lundi, les États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord sur un nouveau train de sanctions à l'encontre de la Russie en raison de la guerre en Ukraine. Ils ont notamment interdit le rechargement de gaz naturel liquéfié (GNL) russe dans l'Union européenne en vue de son expédition vers des pays tiers.

Aux États-Unis, la présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, a déclaré lundi qu'elle ne pensait pas que la banque centrale américaine devrait réduire ses taux avant que les décideurs politiques ne soient convaincus que l'inflation se dirige vers les 2 %.

Les retards dans la réduction des taux d'intérêt maintiendraient le coût de l'emprunt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps, ce qui pourrait réduire l'activité économique et nuire à la demande de pétrole.

Les stocks de pétrole brut américains devraient avoir diminué de 3 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 21 juin, selon un sondage préliminaire réalisé par Reuters lundi. Les stocks d'essence devraient également avoir diminué, tandis que les stocks de distillats ont probablement augmenté la semaine dernière. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston ; Rédaction de Jamie Freed)