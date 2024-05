La Chine devrait porter à 25 % ses droits de douane sur les grosses voitures à essence, a déclaré un expert d'un organisme de recherche automobile affilié au gouvernement au journal chinois Global Times, alors que le pays est confronté à une forte augmentation des droits de douane américains sur les automobiles et à d'éventuelles taxes supplémentaires pour entrer dans l'Union européenne.

Liu Bin, expert en chef du China Automotive Technology & Research Center (CATARC) et directeur adjoint du China Automotive Strategy and Policy Research Center, a déclaré qu'un taux tarifaire de 25 % était conforme aux règles de l'OMC.

Les droits de douane actuels de la Chine sur les importations de voitures sont de 15 %.

Les actions de BMW et de Mercedes ont été parmi les plus gros freins pondérés du STOXX 600 tôt mercredi, chutant toutes deux de plus de 2 %.

"L'ajustement tarifaire suggéré pour les berlines à essence et les véhicules utilitaires sport importés avec des moteurs de plus de 2,5 litres n'est pas seulement conforme aux règles de l'OMC", a déclaré Liu, de l'organisme gouvernemental CATARC, au journal contrôlé par l'État.

Il a ajouté que cette mesure contribuerait également à équilibrer les marchés nationaux et internationaux et à soutenir une politique de développement vert et à faible émission de carbone.

L'augmentation des droits de douane sur les voitures équipées de gros moteurs toucherait principalement les constructeurs automobiles allemands qui exportent des SUV et des berlines vers la Chine.

"Nous avons également remarqué que certains pays et régions ont pris des mesures restrictives dans le secteur des véhicules à énergie nouvelle, qui vont à l'encontre du concept de développement vert et violent les principes de l'économie de marché et les règles de l'OMC", a déclaré M. Liu.

Les États-Unis ont dévoilé de nouveaux droits de douane très élevés sur toute une série d'importations chinoises, y compris les véhicules électriques. La Commission européenne enquête sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, ce qui devrait entraîner l'imposition de droits de douane supplémentaires.

Il a déclaré que l'augmentation recommandée des droits de douane accélérerait la transition verte et qu'elle était fondamentalement différente des mesures protectionnistes adoptées ailleurs. (Reportage de Philip Blenkinsop, reportages complémentaires de Sarah Wu et Zoey Zhang à Pékin ; rédaction d'Elaine Hardcastle)