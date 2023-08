Les exportations de diesel de l'Inde vers Singapour devraient atteindre leur plus haut niveau depuis 19 mois en août et dépasser les 330 000 tonnes métriques, stimulées par des coûts de fret moins élevés et de faibles stocks dans le centre pétrolier asiatique, selon les négociants et les analystes.

En revanche, les exportations indiennes de carburant vers l'Europe pour le mois d'août devraient atteindre leur niveau le plus bas de l'année, selon un négociant, car les expéditions vers l'Est sont plus rentables, mais cette situation pourrait ne pas durer.

L'augmentation des exportations de diesel indien vers Singapour compensera en partie la baisse des exportations des raffineurs du nord-est de l'Asie, y compris la Chine, et l'augmentation des disponibilités limitera donc les fortes marges de raffinage en Asie. Inversement, les marges des raffineurs européens seront soutenues par la baisse des importations en provenance du pays d'Asie du Sud.

L'Inde est en passe d'expédier entre 330 000 et 439 000 tonnes de diesel à Singapour en août, selon les données de suivi des navires de Refinitiv, Vortexa et Kpler.

Ce volume est le plus élevé depuis janvier 2022, a déclaré Serena Huang, responsable de l'analyse Asie-Pacifique chez Vortexa.

"L'accalmie saisonnière de la demande intérieure d'essence et de diesel en Inde en raison de la mousson a vu le pays augmenter ses exportations de produits propres pour le mois d'août à ce jour", a-t-elle déclaré, faisant référence à des produits raffinés tels que le diesel, le carburéacteur et l'essence.

Les coûts de fret pour l'itinéraire Inde-Singapour étaient inférieurs d'environ 21 dollars par tonne à ceux de l'itinéraire Inde-Europe du Nord-Ouest à la fin du mois de juillet, contre 14 dollars par tonne à la mi-juillet, selon les données de Sparta Commodities, ce qui rend l'envoi de cargaisons vers l'est plus lucratif pour les vendeurs.

La reconstitution des stocks à Singapour, où les stocks commerciaux de carburant restent proches de leur niveau le plus bas depuis huit mois, est également à l'origine des flux, a déclaré James Noel-Beswick, analyste chez Sparta.

Les marges de raffinage du gasoil en Asie ont augmenté de près de 10 dollars par baril jusqu'à présent en août par rapport à la moyenne de juillet, selon les données de Refinitiv Eikon, en raison de l'étroitesse de l'offre.

Pendant ce temps, les exportations de diesel de l'Inde vers l'Europe en août pourraient tomber à environ 320 000 tonnes, le niveau le plus bas de l'année, selon les données de Kpler.

Les importations de diesel en Europe en septembre devraient diminuer car la demande à l'est de Suez a été plus forte et davantage de cargaisons resteront probablement dans la région au lieu de se diriger vers l'ouest, a déclaré un négociant basé en Europe.

Toutefois, le bond des exportations indiennes vers Singapour pourrait être de courte durée, car l'écart de prix d'arbitrage est-ouest s'élargit, ce qui pourrait rendre les exportations vers l'Europe à nouveau plus rentables, a déclaré Liu Xuanting, analyste chez FGE.

L'échange de contrats à terme contre des swaps (EFS), ou l'écart entre les swaps de gazole à 10 ppm de soufre à Singapour et le contrat à terme correspondant de gazole à faible teneur en soufre de l'ICE, s'est creusé pour atteindre une moyenne de moins 42 dollars la tonne jusqu'à présent en août, contre une moyenne de moins 31 dollars en juillet, selon les données de Refinitiv Eikon.

Les exportations indiennes de produits raffinés seront réduites à partir de la seconde moitié de septembre, car Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd et Reliance Industries Ltd ont fermé certaines installations, y compris des unités de production de brut, pour des raisons de maintenance.

Par ailleurs, les raffineurs indiens devraient conserver des stocks avant les vacances de Diwali en octobre pour répondre à la demande festive, a déclaré un analyste basé à Singapour.