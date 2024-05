Les prix de l'essence et les marges de raffinage aux États-Unis ont été mis sous pression alors que les stocks s'épuisent plus lentement que d'habitude à cette époque de l'année, ce qui indique que l'offre est abondante et compromet les arguments en faveur de l'essence.

Il y a un peu plus d'un mois, les investisseurs avaient accumulé l'une des plus importantes positions haussières sur les contrats à terme et les options sur l'essence américaine depuis avant la pandémie, anticipant que les prix continueraient à grimper.

L'essence était devenue la composante la plus attrayante du complexe pétrolier pour les investisseurs, qui pariaient sur une nouvelle hausse des prix à l'approche des élections présidentielles et législatives américaines de novembre.

Leur optimisme était étayé par des stocks relativement faibles, la croissance de l'emploi, la forte augmentation des revenus des ménages et la perspective d'une saison des ouragans active.

Les attaques de drones ukrainiens contre des raffineries en Russie ont menacé de resserrer encore davantage l'approvisionnement international, ce qui a incité l'administration Biden à avertir le gouvernement ukrainien de changer de cible.

Mais l'épuisement des stocks et la hausse des prix attendus ne se sont pas matérialisés, ce qui a poussé les investisseurs à liquider la plupart de leurs positions haussières.

Le 10 mai, les stocks américains d'essence étaient inférieurs à 3 millions de barils, soit 1 % de moins que la moyenne saisonnière des 10 dernières années, selon les données de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Au lieu de gonfler, le déficit s'est progressivement réduit par rapport aux 6 millions de barils, soit 3 % de moins que la moyenne décennale précédente, huit semaines plus tôt, le 15 mars.

Livre des graphiques : https://tmsnrt.rs/3wEjQu1

Les prix à terme de l'essence ont chuté beaucoup plus rapidement que ceux du pétrole brut, les négociants ayant réévalué les perspectives et conclu que l'offre resterait abondante pendant la période de pointe de l'été.

Les prix à terme de l'essence américaine du deuxième mois se sont récemment négociés à 21 dollars le baril au-dessus du Brent du premier mois, alors que la prime était de plus de 28 dollars à la mi-mars.

L'écart du calendrier des contrats à terme sur l'essence entre juin et septembre, qui couvre la saison de conduite, s'est réduit à un retard de moins de 3 dollars par baril, alors qu'il était de plus de 7 dollars le 18 mars.

Si l'offre d'essence doit se resserrer cet été, entraînant une pression à la baisse sur les stocks et une pression à la hausse sur les prix et les écarts, il n'y a aucun signe pour l'instant.

Les investisseurs ont remarqué et liquidé bon nombre des positions longues haussières sur les contrats à terme et les options sur l'essence qu'ils avaient accumulées au début du mois d'avril.

Les fonds spéculatifs et autres gestionnaires de fonds ont vendu l'équivalent de 36 millions de barils de contrats à terme et d'options sur l'essence entre le 9 avril et le 7 mai.

En conséquence, la position nette des gestionnaires de fonds a été ramenée à 49 millions de barils (41e percentile pour toutes les semaines depuis 2013) le 7 mai, contre 85 millions de barils (88e percentile) quatre semaines plus tôt.

La communauté des fonds spéculatifs avait une perspective neutre ou même légèrement baissière sur les prix de l'essence, après avoir été fortement haussière un mois auparavant.

Selon l'EIA, les prix à la pompe corrigés de l'inflation, taxes comprises, ont atteint une moyenne nationale de 3,73 dollars le gallon (59e centile pour tous les mois depuis 2000) en avril, alors qu'ils n'étaient que de 3,23 dollars (38e centile) en janvier.

Toutefois, au cours des deux premières semaines de mai, les prix à la pompe ont légèrement reculé sous l'effet de la baisse des prix de gros.

TÊTE DE RAFFINERIE-FAUX

Le resserrement apparent de l'offre d'essence au cours du premier trimestre s'explique en grande partie par l'interruption prolongée de la raffinerie de BP à Whiting, dans l'Indiana, à la suite d'une panne d'électricité sur l'ensemble du site au début du mois de février.

Les stocks d'essence ont diminué d'environ 13 millions de barils de plus que la moyenne saisonnière entre la fin janvier et la mi-mars.

Depuis lors, cependant, le système de raffinage s'est stabilisé et a même reconstitué ses stocks grâce à des marges de raffinage élevées.

Les raffineries américaines ont fonctionné à 91,9 % de leur capacité maximale sur la période de sept jours se terminant le 10 mai, soit le taux d'utilisation saisonnier le plus élevé depuis 2017.

Les raffineries ont traité en moyenne 16,7 millions de barils par jour (b/j) de brut et d'autres matières premières, le taux le plus élevé pour cette période de l'année depuis 2019.

Dans le même temps, la consommation de carburant ne s'est pas accélérée autant que prévu, ce qui facilite la reconstitution des stocks.

Les raffineurs, les mélangeurs et les importateurs ont fourni en moyenne 8,6 millions de b/j d'essence au marché intérieur en février, selon les dernières données disponibles.

Le volume fourni, un indicateur de la consommation, était le plus bas pour cette période de l'année depuis février 2021 (lorsque la pandémie faisait encore rage) et avant cela février 2014.

SAISON DES OURAGANS

On s'attend maintenant à ce que l'offre d'essence soit confortable tout au long de l'été, ce qui a atténué la chaleur et l'écume spéculative du marché.

Le principal risque provient de la saison des ouragans, qui s'étend de juin à novembre, avec un pic d'activité à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre.

Cette année, la saison devrait être plus active que d'habitude et représente une menace, faible mais non nulle, de perturbation des principales raffineries regroupées le long du golfe du Mexique, au Texas et en Louisiane.

En 2023, le nombre d'ouragans et de tempêtes tropicales ayant touché terre sur les côtes américaines de l'Atlantique et du Golfe du Mexique était inférieur à la moyenne.

Les conditions El Niño tendent à supprimer la formation d'ouragans dans l'Atlantique et l'été dernier a été caractérisé par la formation d'un épisode El Niño très fort.

Mais l'épisode El Niño est maintenant terminé et il y a une probabilité supérieure à la moyenne qu'il soit remplacé par des conditions La Niña qui tendent à augmenter le nombre de tempêtes tropicales.

En outre, les températures de surface de la mer dans la zone tropicale de l'Atlantique Nord sont exceptionnellement chaudes pour cette période de l'année, ce qui contribuera également à la formation d'un plus grand nombre de tempêtes tropicales d'une plus grande intensité.

La formation d'une tempête tropicale nécessite une température de surface de la mer d'au moins 26°Celsius (78,8 Fahrenheit), entre autres conditions complexes.

Les températures de surface dans l'Atlantique Nord tropical étaient déjà de 27,4°C en moyenne en avril, un record pour cette période de l'année, et de 1,54°C au-dessus de la norme saisonnière sur 30 ans.

Le nombre d'ouragans, parmi lesquels les tempêtes des catégories les plus graves, devrait être plus élevé cet été qu'en 2023 et probablement supérieur à la moyenne à long terme.

Mais tous ne toucheront pas terre et la probabilité d'un impact direct sur les raffineries côtières du Texas et de la Louisiane reste relativement faible.

Les perturbations majeures dans les raffineries restent un risque secondaire, concentré sur les mois d'août et de septembre. Le scénario central le plus probable est que les approvisionnements en essence restent confortables tout au long de la saison de conduite estivale.

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes. Suivez ses commentaires sur X https://twitter.com/JKempEnergy (édité par Rod Nickel)