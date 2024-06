Les stocks de distillats moyens de Singapour ont diminué pour la troisième semaine consécutive, bien que les exportations nettes de la plupart des carburants aient baissé d'une semaine sur l'autre et que les importations totales de gasoil aient augmenté de plus de 70%, selon les données officielles de jeudi.

Les stocks de gasoil et de jet fuel/kérosène à Singapour étaient de 8,864 millions de barils pour la semaine, contre 9,028 millions de barils la semaine dernière.

Les exportations nettes de diesel/gazole ont chuté d'environ 27% par rapport à la semaine précédente, en raison de l'augmentation des importations totales, les principaux contributeurs pour la semaine étant l'Inde, l'Arabie Saoudite et la Corée du Sud.

L'augmentation des importations en provenance de l'Inde et de l'Arabie saoudite correspondait principalement aux attentes des négociants, qui prévoyaient que ces cargaisons s'orienteraient vers l'Est, l'écart de prix entre l'Est et l'Ouest étant considéré comme peu intéressant d'un point de vue économique pour les vendeurs.

La ville-État devrait recevoir un total de plus de 200 000 tonnes métriques de diesel/gazole en provenance de l'Inde au mois de juin, selon les données de Kpler et de LSEG, ce qui représente presque un record en un an.

Les exportations de juin du Moyen-Orient vers Singapour devraient toutefois diminuer légèrement pour atteindre 100 000 tonnes métriques, contre près de 300 000 tonnes en mai.

Pendant ce temps, les importations chinoises de diesel/gazole sont restées absentes de la semaine, alors que les estimations pour les expéditions de juin en provenance du pays sont retombées à 600.000-700.000 tonnes, selon deux sources commerciales.

Les exportations de diesel/gazole de Singapour pour la semaine n'ont augmenté que d'environ 1 % en comparaison, bien que les volumes vers des destinations régionales telles que l'Australie, l'Indonésie et la Malaisie soient restés robustes.

Sur le front du carburéacteur/kérosène, les importations et les exportations totales ont toutes deux chuté d'une semaine à l'autre de 30 % et 54 %, respectivement.

Les exportations totales de la semaine étaient principalement destinées à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande et à la Malaisie, selon les données.

(1 tonne = environ 7,45 barils pour le gasoil) (1 tonne = environ 7,88 barils pour le carburéacteur/kérosène)