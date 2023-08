Les ventes de carburant en Inde ralentissent en raison des pluies de mousson - données préliminaires

Les ventes d'essence et de diesel des détaillants indiens ont chuté au cours de la première moitié du mois d'août par rapport au mois précédent et à l'année dernière, selon des données préliminaires publiées mercredi, l'activité industrielle et la mobilité ayant été affectées par les pluies de mousson.

La demande de carburant en Inde, troisième importateur et consommateur de pétrole au monde, chute généralement pendant les quatre mois de la mousson, qui commence en juin, car certaines régions du pays sont touchées par de fortes inondations. Les détaillants d'État ont vendu 1,19 million de tonnes métriques d'essence au cours de la première moitié du mois d'août, soit une baisse de 5,2 % par rapport à la même période en juillet et de 8 % par rapport à l'année précédente, selon les données. L'essence, également appelée pétrole, est principalement utilisée dans les véhicules de tourisme. Les ventes de diesel, principalement utilisé par les camions et autres véhicules commerciaux, ont chuté de 9,5 % par rapport au mois précédent et de 5,7 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre environ 2,68 millions de tonnes au cours de la première moitié du mois d'août, selon les données. Les pluies de mousson ont également affecté la demande du secteur agricole, les agriculteurs utilisant des générateurs au gasoil pour l'irrigation. Les ventes de diesel des détaillants publics ont également été affectées par la baisse marginale des prix du carburant dans les points de vente des raffineurs privés. Le gasoil représente environ deux cinquièmes de la consommation totale de carburant raffiné en Inde et est directement lié à l'activité industrielle de la troisième économie d'Asie. Les détaillants publics Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp Ltd et Bharat Petroleum Corp Ltd possèdent environ 90 % des points de vente de carburant au détail du pays. Vous trouverez ci-dessous un tableau des données préliminaires sur les ventes de carburant en Inde, avec les volumes en milliers de tonnes : Carburant raffiné 1-15 août % chg from % chg % chg vs 2023 1er-15 juillet an/an 2021 Essence 1193,3 -5,2 -8,0 20,6 Gasoil 2677,5 -9,5 -5,7 26,0 Jet Fuel 290,3 -2,1 8,1 66,7 Gaz liquéfié 1214,2 -2,0 3,7 11,9 Gaz de pétrole