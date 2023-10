12 octobre (Reuters) - Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté en septembre en raison de la hausse des loyers et de l'essence, mais l'inflation sous-jacente ralentit, ce qui conforte les marchés dans l'idée que la Réserve fédérale ne relèvera pas ses taux le mois prochain.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,4% le mois dernier, a indiqué le département du Travail jeudi, contre 0,6% en août.

Sur un an, le CPI a progressé de 3,7%, comme en août, bien en deçà du pic de 9,1% atteint en juin 2022.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,3% sur un mois et de 3,6% sur un an.

En excluant les éléments volatils, alimentation et énergie, le "core CPI" a augmenté de 0,3% sur un mois et de 4,1% sur un an. Les prix des véhicules automobiles d'occasion ont baissé mais le coût du logement a augmenté en raison de la cherté des loyers.

La publication, mercredi, de l'indicateur des prix à la production a montré une augmentation de 0,5% sur un mois en septembre, sous l'effet de la hausse des prix de l'essence et des denrées alimentaires, bien que les pressions inflationnistes en sortie de l'usine aient continué à s'atténuer.

L'inflation reste supérieure à l'objectif de 2% de la Fed, 18 mois après que la banque centrale américaine a commencé à relever ses taux, qui atteignent actuellement la fourchette de 5,25% à 5,50%.

Les investisseurs sont une majorité à prévoir que la Fed laissera ses taux inchangés lors de sa réunion du 31 octobre au 1er novembre, selon le baromètre FedWatch. Cette conviction a été renforcée par les commentaires des hauts responsables de la Fed, lundi, selon lesquels l'envolée des rendements des souverains américains pourrait dissuader la banque centrale de procéder à de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Mais la demande toujours forte, liée aux tensions sur le marché du travail, suggère que les coûts d'emprunt pourraient rester élevés pendant un certain temps.

L'économie a créé 336.000 emplois en septembre, un record sur huit mois et presque le double de ce que les économistes avaient prévu dans une enquête Reuters. La résilience du marché du travail est le moteur de l'inflation des services hors loyers.

Dans un rapport séparé, le département du travail a déclaré que les demandes initiales d'allocations de chômage de l'État étaient inchangées à 209.000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine qui s'est terminée le 7 octobre. Les économistes avaient prévu 210.000 demandes pour cette dernière semaine.

Rien n'indique encore que la grève de l'United Auto Workers (UAW), qui en est à sa quatrième semaine, a eu un impact majeur sur le marché du travail.

La grève crée des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement, obligeant Ford Motor, General Motors et Stellantis à mettre des centaines de travailleurs au chômage technique et à les licencier.

La grève d'UAW a été évoquée comme nouvelle source d'incertitude concernant les perspectives économiques par les responsables de politique monétaire.

Les "minutes" de la réunion de la Fed des 19 et 20 septembre publiées mercredi montrent que "de nombreux participants ont observé qu'une intensification de la grève posait à la fois un risque à la hausse pour l'inflation et un risque à la baisse pour l'activité". (Rédigé par Lucia Mutikani, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)