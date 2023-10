(Alliance News) - Arecor Therapeutics PLC a annoncé lundi qu'elle avait augmenté le nombre de sujets pour son essai clinique de phase 1 en cours sur son insuline candidate ultra-rapide et ultra-concentrée, l'AT278.

Le nombre de sujets participant à l'étude est désormais de 42, contre 32 précédemment.

Selon la société de biotechnologie commerciale basée dans le West Sussex, en Angleterre, cette augmentation accroît la "puissance" de l'étude et, par conséquent, la valeur des résultats pour les patients ayant des besoins élevés en insuline.

"L'AT278 a le potentiel d'être la première, et potentiellement la seule, insuline hautement concentrée et à action très rapide, et de devenir ainsi l'insuline de référence pour les personnes ayant des besoins quotidiens élevés en insuline. L'AT278 a également le potentiel d'être un catalyseur essentiel dans le développement de la prochaine génération de systèmes d'administration d'insuline miniaturisés et à port prolongé", a déclaré Sarah Howell, présidente-directrice générale.

Elle poursuit : "...Les trois principaux fabricants de dispositifs d'insuline ayant accès à la technologie de la pompe à patch, nous nous attendons à une accélération du développement de ces systèmes de nouvelle génération, qui nécessitent une insuline concentrée à action rapide."

Les résultats de l'essai sont attendus au début de l'année prochaine.

Les actions d'Arecor Therapeutics sont restées stables à 195,00 pence chacune à Londres lundi matin.

