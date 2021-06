Boom, buste et désarroi : L'année du bitcoin jusqu'à présent

Si vous êtes un investisseur en bitcoins, vos nerfs ont peut-être été mis à rude épreuve en 2021.

La progression de la crypto-monnaie vers l'investissement et le commerce s'est accélérée, les principales sociétés et entreprises financières adoptant cet actif émergent.

Cet intérêt a contribué à le pousser à un niveau record, juste à côté de 65 000 dollars, en avril. Pourtant, de manière typiquement capricieuse, il s'est depuis effondré de près de la moitié.

À mi-chemin de l'année, la première et la plus importante des crypto-monnaies est en hausse d'environ 20 % depuis le début de l'année. Voici quelques graphiques qui racontent l'histoire de l'année du bitcoin jusqu'à présent.

1 / TOUJOURS VOLATILE

Les fortes variations de prix ont été une caractéristique du bitcoin tout au long de ses presque 13 ans d'existence. La première moitié de l'année 2021 n'a pas été différente, malgré les espoirs d'une plus grande liquidité des marchés et d'une infrastructure plus solide pour atténuer les fluctuations.

Le bitcoin a plus que doublé depuis le début de l'année pour atteindre son plus haut niveau historique de 64 895 dollars à la mi-avril, avant de chuter de plus de la moitié en cinq semaines seulement, les régulateurs du monde entier - en particulier la Chine - ayant pris des mesures sévères à l'encontre des crypto-monnaies.

Rien qu'en mai, le bitcoin a perdu 35 %, dans son pire mois depuis 2018. La semaine dernière, il est passé sous la barre des 30 000 dollars pour la première fois depuis janvier, effaçant brièvement ses gains depuis le début de l'année.

De nombreux grands investisseurs ont également quitté le marché du bitcoin après la flambée des prix au premier trimestre, certains se tournant vers l'or, selon Nikolaos Panigirtzoglou, analyste chez JP Morgan.

"Ce que nous avons découvert au deuxième trimestre, c'est qu'en fait la demande de bitcoin est sensible au prix", a-t-il dit. "Certains investisseurs institutionnels ont commencé à sortir du bitcoin en avril... ils pensaient que les prix du bitcoin étaient trop élevés par rapport à l'or."

2/BITCOINS OU ALTCOINS ?

Le bitcoin a attiré la part du lion des gros titres jusqu'à présent cette année. Pourtant, nombre de ses rivaux plus petits - appelés altcoins - ont enregistré des gains plus importants.

L'éther, la deuxième plus grande crypto-monnaie, a presque triplé depuis le début de l'année, grâce à l'essor du secteur de la finance décentralisée. "DeFi" utilise souvent sa technologie blockchain sous-jacente pour offrir des services financiers sans intermédiaires traditionnels tels que les banques.

Les signes indiquant que la blockchain ethereum gagne du terrain auprès des sociétés financières classiques ont également alimenté les gains.

XRP, la septième plus grande pièce, a gagné un montant similaire. D'autres pièces autrefois obscures, comme le dogecoin, lancé en 2013 comme une blague, ont également dépassé de loin le bitcoin, les investisseurs étant attirés par la perspective de gains rapides. Le dogecoin a augmenté de plus de 5 000 % depuis le début de l'année.

3/ DÉPASSÉ PAR LES ACTIONS DE MÈMES

Les investisseurs particuliers ont adopté le bitcoin cette année, attirés par les récits selon lesquels il peut servir de couverture contre l'inflation et de future méthode de paiement.

Le bitcoin est également perçu comme un moyen de réaliser des gains rapides - une qualité perçue partagée par un autre phénomène du marché financier de 2021 : les actions "mèmes", dont la valeur est propulsée par le buzz des médias sociaux.

GameStop Corp et AMC Entertainment Holdings , deux des principales valeurs mèmes, ont grimpé en flèche au premier trimestre, tout comme le bitcoin, alimentées par des investisseurs particuliers disposant de liquidités et de temps libre en raison des mesures de relance liées au coronavirus.

Pourtant, les actifs se sont depuis découplés, les gains du bitcoin pour l'année étant jusqu'à présent dépassés par GameStop - en hausse de plus de 1 000 % - et AMC Entertainment, qui a bondi de plus de 2 500 %.

"Il s'agit simplement d'une extension de l'argent libre qui devient fou et je pense que cela s'est en quelque sorte répercuté sur les crypto-monnaies", a déclaré Joel Kruger, un stratège de la bourse de crypto-monnaies LMAX Digital.