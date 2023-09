(Alliance News) - CSP International Spa a annoncé vendredi soir que son conseil d'administration avait approuvé le rapport financier semestriel au 30 juin, faisant état d'une perte en baisse à 1,9 million d'euros, contre une perte de 2,3 millions d'euros au premier semestre 2022.

"Le résultat semestriel est impacté négativement par des charges financières incrémentales d'environ 300 000 EUR également causées par la hausse des taux d'intérêt à la lumière des politiques monétaires mises en œuvre par les principales banques centrales", a précisé la société dans une note.

Les revenus se sont élevés à 39,5 millions d'euros, en ligne avec les 39,3 millions d'euros de la même période l'année dernière.

L'Ebitda est négatif de 400 000 euros, contre 700 000 euros au 30 juin 2022, la marge sur le chiffre d'affaires diminuant à moins 1,1 %, contre moins 1,8 %.

L'Ebit est négatif de 1,8 million d'euros, contre 2,3 millions d'euros au premier semestre 2022.

La position financière nette est négative de 1,6 million d'euros, alors qu'elle était positive de 4,5 millions d'euros pour la même période en 2022. Cette réduction, explique la société, résulte principalement de l'absorption de la trésorerie des activités opérationnelles au cours du semestre, de l'augmentation des stocks résultant du changement des politiques d'approvisionnement de la période post-pandémique, ainsi que de l'effet inflationniste structurel sur les prix des matières premières et des produits achetés, et des investissements dans le renouvellement des machines et des installations industrielles.

"Le premier semestre a été caractérisé par une forte inflation qui a touché l'ensemble des biens et services, et plus particulièrement les produits alimentaires, entraînant une baisse du pouvoir d'achat des ménages", peut-on lire dans la note. Les marchés de référence du groupe ont été particulièrement affectés par cette situation, les consommateurs ayant choisi de réduire leur consommation de vêtements pour compenser la baisse de leur pouvoir d'achat.

L'action de CSP International a clôturé vendredi en hausse de 3,5 %, à 0,36 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

