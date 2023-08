(Alliance News) - Chaarat Gold Holdings Ltd a déclaré mercredi avoir signé un accord avec Gold Mining Co LLC pour vendre sa filiale arménienne, Chaarat Kapan CJSC, qui possède la mine de Kapan.

Outre la mine de Kapan en Arménie, Chaarat Gold possède les projets aurifères Tulkubash et Kyzyltash au Kirghizstan.

Gold Mining Co exploite la mine de Lichkvaz en Arménie, qui fournit depuis plusieurs années du minerai de tiers à l'usine de Kapan pour traitement. L'un de ses actionnaires est également directeur général et copropriétaire de S&A Mining LLC, qui est le partenaire de longue date de l'entrepreneur minier à la mine de Kapan.

Le montant de la vente s'élève à 55,4 millions d'USD. Ce montant comprend 5 millions d'USD en espèces et 50,4 millions d'USD provenant de la cession de dettes intragroupes dues à Chaarat Kapan.

Parmi les raisons qui ont motivé la vente, Chaarat Gold a déclaré que l'appréciation significative du dram arménien l'avait conduit à revoir les options stratégiques pour assurer la viabilité de Kapan.

Elle a ajouté que la vente représentait une "opportunité de sortie bénéfique" à un moment où l'actif est confronté à "des coûts de trésorerie de maintien, des pertes potentielles et des besoins de financement supplémentaires après plusieurs années d'exploitation rentable".

Les fonds provenant de la vente seront utilisés pour fournir un fonds de roulement pour d'autres projets, notamment pour compléter l'investissement potentiel de Xiwang, qui à son tour aiderait à développer le projet Tulkubash.

"La vente proposée permet à Chaarat de se concentrer sur son pipeline de croissance dans le secteur de l'or, dans le but de développer des options à moindre coût et à plus grande valeur au sein de son portefeuille. Elle accélère notre objectif stratégique de développement du projet Tulkubash et d'évaluation des possibilités de croissance inorganique", a déclaré Mike Fraser, directeur général de la société.

Les actions de Chaarat Gold s'échangeaient à Londres mercredi matin à 7,44 pence l'unité, soit une hausse de 10 %.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.