(Alliance News) - Conroy Gold & Natural Resources PLC a déclaré lundi que les tests effectués dans une nouvelle zone en Irlande du Nord ont révélé des résultats d'analyse d'or significatifs et de l'or natif visible, et qu'elle a étendu son substratum de quartz aurifère de plus de 100 mètres.

Conroy Gold est une société d'exploration et de développement aurifère basée à Dublin, qui se concentre sur l'Irlande et la Finlande.

La société a déclaré que le substratum de brèche de quartz dans sa zone d'option Mines Royal dans le comté d'Armagh, en Irlande du Nord, a été prolongé de plus de 100 mètres vers le nord-est, là où l'échantillonnage en caniveau a été effectué. La zone de brèche de quartz aurifère s'étend désormais sur plus de 135 mètres.

Les "résultats d'analyse aurifère significatifs" à Mines Royal comprennent une intersection de 1,0 mètre à 6,5 grammes par tonne d'or. De l'or natif visible a également été signalé.

Conroy Gold a déclaré avoir identifié une brèche de quartz de 18 mètres, interprétée comme une continuation de la structure identifiée précédemment dans les affleurements et les tranchées. Des tests effectués sur des échantillons d'un mètre de long ont révélé des intersections significatives comprises entre 0,3 gramme par tonne et 6,5 grammes. L'échantillonnage d'un gabarit de faille situé à proximité a quant à lui donné 1,7 gramme par tonne.

Le président du conseil d'administration, Richard Conroy, s'est dit "ravi de voir de nouvelles preuves de la prospectivité de l'or dans cette zone aurifère nouvellement découverte".

Conroy Gold procède à l'échantillonnage des canaux en collaboration avec son partenaire de coentreprise Demir Export AS, une société d'extraction de charbon et de minerai métallique basée en Anatolie centrale, en Turquie.

Les actions de Conroy Gold étaient en baisse de 3,0% à 16,00 pence à Londres lundi après-midi.

