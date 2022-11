Deux morts dans des violences entre gangs dans une prison équatorienne après des transferts de détenus

La confrontation à la prison Penitenciaria de Guayaquil a également fait six blessés, selon l'agence.

Le transfert d'environ 1 000 personnes de la prison vers deux autres centres de détention a provoqué plus de 18 attaques à l'arme à feu et des tirs contre la police mardi, tuant cinq officiers. Les transferts sont une tentative de réduire la surpopulation et d'améliorer les conditions des détenus, a déclaré la SNAI.

En réponse, le président Guillermo Lasso a déclaré un état d'urgence de 45 jours et un couvre-feu dans les provinces de Guayas et Esmereldas.

La police a arrêté 36 personnes prétendument liées aux attentats et a saisi des milliers d'explosifs et de bâtons de dynamite.

"Nous avons prévu une série d'opérations pour sauvegarder la paix et la tranquillité de tous les Équatoriens qui veulent travailler et prospérer", a déclaré M. Lasso dans un communiqué mercredi. "Ils ne nous intimideront pas. Ils devront répondre de leurs actes."

Lasso a accusé à plusieurs reprises les gangs de la drogue de recourir à la violence - y compris à l'intérieur des prisons - pour se venger des efforts de son gouvernement pour les combattre. L'Équateur est utilisé comme point de transit pour les drogues à destination de l'Europe et des États-Unis.

Plus de 1 400 soldats aident la police à Guayaquil et à Esmeraldas, a déclaré le ministre de la Défense Luis Lara aux journalistes, et ce chiffre pourrait augmenter.

Plus tôt dans la journée, la police de la province méridionale d'El Oro a arrêté un camion transportant 16 416 bâtons d'explosifs, 1 200 bâtons de dynamite et 150 000 capsules détonantes.

Le système pénitentiaire équatorien est confronté à des problèmes structurels depuis des décennies, mais la violence dans les prisons est montée en flèche depuis la fin de 2020, tuant au moins 400 personnes et terrorisant les familles des détenus.