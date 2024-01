(Alliance News) - Directa SIM Spa a déclaré avoir clôturé l'année 2023 avec 78 132 comptes actifs au 31 décembre, en hausse d'environ 27 %, tandis que le total des actifs des clients a atteint près de 4,7 milliards d'euros, marquant une augmentation d'environ 35 %.

Avec plus de 16 000 nouveaux clients en douze mois, la société a enregistré la plus forte augmentation de son histoire, approchant les 80 000 au total.

Les actifs des clients ont augmenté d'environ 1,2 milliard d'euros au total, contre 3,5 milliards d'euros à la fin de 2022, malgré le désinvestissement de la clientèle institutionnelle au cours de l'été, qui a entraîné une baisse des liquidités d'environ 250 millions d'euros et des actifs de plus de 180 millions d'euros par rapport au début de l'année.

Les liquidités provenant de la clientèle de détail, bien que non rémunérées, ont néanmoins augmenté de 40 millions d'euros supplémentaires au cours de l'année, dans le contexte d'offres de plus en plus rentables de dépôts rémunérés auprès d'autres intermédiaires.

Le nombre total d'ordres exécutés s'est élevé à un peu plus de 4 millions, soit une légère baisse de 4,1 % par rapport à 2022.

Sur les marchés domestiques au comptant, qui représentent plus de 50% de l'activité de Directa, plus de 2,2 millions d'ordres ont été exécutés, en légère baisse de 2,6% par rapport à 2022, tandis que les volumes négociés ont augmenté de 16% pour atteindre près de 30 milliards d'euros au total, principalement grâce à des augmentations dans le segment des obligations, qui a plus que doublé sa valeur, a expliqué la société dans une note.

En ce qui concerne les opérations à terme, la tendance est mitigée : les opérations globales ont diminué de 6,3 %, marquant une forte baisse des opérations à terme domestiques, partiellement compensée par des augmentations des opérations sur Eurex et Cme, qui ont toutes deux inversé la tendance.

Le président de la société, Massimo Segre, a déclaré : "2023 a été une autre année importante pour Directa : avant tout, je voudrais remercier les clients qui nous ont récompensés de leur confiance, et ensuite tout le personnel, à tous les niveaux, pour leur engagement et leur professionnalisme".

Vendredi, Directa SIM a clôturé dans le vert de 2,3% à 3,53 euros par action.

