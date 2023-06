(Alliance News) - Doxee Spa a annoncé mercredi qu'elle avait obtenu les facilités prévues par l'appel à projets de recherche et de développement expérimental promu par la région Emilie-Romagne sous la forme d'une subvention non remboursable s'élevant à 479 402,24 euros, sur les dépenses totales de la société de 1,0 million d'euros.

Le projet financé s'inscrit dans le cadre du développement de l'économie des données dans les entreprises et vise à améliorer l'ensemble de la pile technologique du groupe Doxee consacrée à la personnalisation des vidéos.

En particulier, le bénéficiaire sera la plateforme Babelee appartenant à la société du même nom du groupe Doxee, Babelee Srl, conçue pour permettre aux éditeurs et aux agences de communication de créer du contenu vidéo basé sur les intérêts et le comportement des utilisateurs, sans avoir besoin de compétences spécialisées pour sa création.

"Les investissements prévus, en partie soutenus par la contribution régionale, permettront à l'entreprise de poursuivre le développement technologique de la plateforme dans le but de rendre le processus de production vidéo plus efficace, d'améliorer la convivialité de la plateforme et de répondre à la nécessité de satisfaire les cas d'utilisation sur les marchés où la communalité transactionnelle est moins pertinente, tels que le commerce de détail, la mode haut de gamme et les agences au service du troisième secteur", a expliqué l'entreprise.

Sergio Muratori Casali, PDG de Doxee, a déclaré : "L'obtention du financement de la région d'Émilie-Romagne représente pour nous un soutien à notre engagement constant et à notre prédisposition à la recherche et au développement technologique afin d'offrir des réponses innovantes, même sur les marchés où l'exploitation des données est moins répandue que l'approche créative".

"La poursuite du développement technologique de la plateforme dédiée à la production de vidéos en mode self-service nous permet d'aller exactement dans cette direction, en élargissant les marchés sur lesquels nous voulons opérer et en créant de la valeur pour les agences de communication, qui pourront vanter à leurs clients la capacité de valoriser les données disponibles et leur créativité, à travers la création de vidéos pour générer de multiples expériences émotionnelles, mémorables et personnalisées pour les destinataires finaux".

L'action de Doxee est en baisse de 1,8 %, à 8,10 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.