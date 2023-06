(Alliance News) - FAE Technology Spa a annoncé jeudi la fin des travaux d'agrandissement de son siège de Vertova, dans la province de Bergame, avec un investissement total d'environ 2 millions d'euros, dont la majeure partie est destinée à la mise en place de lignes de production et de technologies.

L'entreprise a mis en place une stratégie de réutilisation d'une zone industrielle désaffectée d'une superficie de plus de 5 500 mètres carrés. Les investissements, axés sur l'augmentation du contenu technologique grâce à la mise en œuvre de technologies 4.0 et d'automatisation et à leur mise à jour continue, ont également permis de développer le site sur le plan dimensionnel afin d'augmenter la capacité de production de FAE Technology.

"Les investissements réalisés, conformément à ce qui a été déclaré lors de l'introduction en bourse, alimentent la stratégie de croissance de FAE Technology et sont fonctionnels à la poursuite des objectifs de fidélisation et d'élargissement de la clientèle, ainsi que de consolidation et d'augmentation de la part de marché détenue dans les secteurs qui représentent le cœur de métier de l'entreprise dans les années à venir ", a expliqué la société.

Gianmarco Lanza, président et CEO de FAE Technology, a déclaré : "L'expansion du site de Vertova représente une nouvelle étape dans le développement dimensionnel de FAE Technology. Fiers de réaliser ce que nous avons déclaré lors de l'introduction en bourse, nous investissons d'importantes ressources dans le Val Seriana, où nous avons nos racines et où nous pouvons renforcer la qualité du savoir-faire et l'importante culture du travail de ce territoire. À travers la récupération du site, nous nous engageons dans le redéveloppement d'une zone industrielle que nous pensons importante de préserver pour sa valeur historique et sociale et de relancer afin de générer un impact positif sur la vallée et ses habitants. Un objectif qui s'inscrit dans notre volonté d'être une entreprise utile, de créer de nouveaux emplois et d'utiliser efficacement les ressources énergétiques".

Dario Ne, directeur des opérations de FAE Technology, a expliqué : "Nos investissements dans l'automatisation, la numérisation et les technologies 4.0 nous permettent de rendre nos processus de production plus rapides et plus flexibles, afin que nous puissions nous adapter encore plus rapidement aux changements du marché et aux demandes de nos clients, à qui nous offrons une traçabilité complète des processus dans le nuage. Dans le cadre de cette stratégie, la production allégée affine les pratiques de contrôle de la qualité, met en œuvre des processus standardisés et implique davantage les employés. Tout cela augmente la production de valeur, maximise la compétitivité et contribue au développement de l'entreprise".

Le cours de l'action FAE Technology est resté inchangé à 1,97 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

