(Alliance News) - Goldstone Resource Ltd a déclaré mercredi qu'elle avait conclu un accord de moratoire avec Asia Investment Management Services Ltd concernant l'accord de prêt d'or 2020 de la paire.

Le producteur et explorateur d'or axé sur le Ghana a conclu un accord d'emprunt avec AIMSL, son principal créancier garanti, en juin 2020.

AIMSL a maintenant accepté de ne pas entamer de procédure d'insolvabilité et reportera temporairement son droit à exiger le remboursement pour la durée de la période de statu quo se terminant en juin 2024.

Un plan sera finalisé entre les deux parties pour le remboursement de l'encours alors qu'elles examinent les options pour un plan de redressement de l'entreprise.

Pendant cette période, Goldstone ne sera pas tenue d'effectuer des paiements au titre de l'accord de prêt d'or, mais les intérêts continueront à courir sur le montant impayé au taux de 14 % par an.

Afin de réunir les fonds nécessaires au remboursement, Goldstone a accepté de faire des "efforts commercialement raisonnables" pour trouver des investisseurs et augmenter la production d'or. La société prendra également des mesures pour enregistrer l'accord de prêt auprès du registre des garanties de la Banque du Ghana.

AIMSL conserve le droit de mettre fin au moratoire si Goldstone ne respecte pas l'une des obligations de l'accord.

AIMSL sera autorisée à nommer un administrateur non exécutif au conseil d'administration de Goldstone, qui exercera ses fonctions jusqu'à ce que le prêt d'or soit entièrement remboursé. Angela List et Bill Trewe ont rejoint le conseil d'administration de la société avec effet immédiat, en qualité de président et d'administrateur non exécutif, respectivement.

Les actions de Goldstone ont été suspendues sur le marché AIM depuis le 3 juillet, et la réadmission est subordonnée à la publication de ses comptes annuels 2022 et intermédiaires 2023.

La société a déclaré qu'elle levait des fonds supplémentaires pour régler les soldes avant que ces résultats ne puissent être publiés, et qu'elle cherchait à conclure ces arrangements avant la fin du mois de février 2024.

Les actions de Goldstone ont été cotées pour la dernière fois à 2,15 pence chacune.

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.