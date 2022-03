La SEC américaine s'apprête à dévoiler des règles plus strictes sur les sociétés de chèques en blanc

La plus grande ruée vers l'or de Wall Bourse de ces dernières années, les SPAC sont des sociétés fictives qui lèvent des fonds par le biais d'une cotation pour acquérir une société privée dans le but de la rendre publique, ce qui permet à ces cibles d'éviter l'examen réglementaire plus strict d'une introduction en bourse traditionnelle.

Au cours de l'année écoulée, la SEC a examiné de près ces opérations en raison d'inquiétudes concernant des divulgations inadéquates, des projections de revenus exorbitantes, des conflits d'honoraires potentiels et des problèmes de comptabilité, selon les rapports de Reuters et les déclarations de fonctionnaires.

Reuters a également rapporté que la SEC envisageait de nouvelles directives pour freiner les projections de croissance des SPACs.

Les promoteurs de SPAC affirment que les projections sont importantes pour les investisseurs, en particulier lorsque les cibles sont des startups non rentables, mais les défenseurs des investisseurs disent qu'elles sont souvent follement optimistes ou trompeuses.

En outre, la SEC envisage des directives visant à clarifier quand une protection clé en matière de responsabilité pour de telles déclarations prévisionnelles s'applique aux SPAC, rapporte Reuters.

Les participants au marché s'attendent à ce que la règle de mercredi aborde certaines de ces questions, bien que Reuters n'ait pas pu obtenir plus de détails. Les avocats s'attendent à ce que l'agence envisage également d'assujettir certaines SAVS aux règles sur le devoir fiduciaire des sociétés d'investissement, qui exigent la divulgation des conflits d'intérêts.

Le marché américain des SPAC a connu un parcours sauvage en 2021, avec une explosion de ce type d'opérations au cours du premier semestre de l'année, qui s'est rapidement calmée au cours du second semestre, la SEC ayant sévi et de nombreuses opérations ayant eu de mauvaises performances.

Au total, 604 SPAC ont levé 144 milliards de dollars en 2021, selon les données de Renaissance Capital.