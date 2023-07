(Alliance News) - Chaarat Gold Holdings Ltd a déclaré lundi que certaines approbations nécessaires pour une prise de participation de 250 millions de dollars de Xiwang International Co Ltd ne seront probablement pas reçues d'ici le 30 juillet.

Cependant, des progrès ont continué à être réalisés pour finaliser l'investissement potentiel, a souligné la société d'extraction d'or qui possède une mine en exploitation en Arménie et des actifs au Kirghizistan.

Chaarat a déclaré que la réalisation de l'investissement potentiel dépendait de plusieurs conditions remplies d'ici la fin du mois, y compris les approbations de l'entreprise et les approbations réglementaires.

Toutefois, compte tenu des délais de préavis minimums requis, Chaarat a déclaré qu'il était désormais peu probable que ces conditions soient remplies dans leur intégralité.

Par conséquent, les deux parties discutent d'une nouvelle date cible pour satisfaire ces conditions et réaliser l'investissement potentiel, tandis que la date cible pour toutes les autres conditions restera le 30 juillet.

Chaarat a souligné qu'il n'y a aucune garantie à ce stade que l'investissement proposé sera réalisé et que d'autres investissements seront effectués "le cas échéant".

Le mois dernier, Chaarat Gold a annoncé qu'elle avait conclu un accord d'investissement préliminaire conditionnel avec Xiwang. Cet accord prend la forme d'une proposition d'investissement dans de nouvelles actions Chaarat au prix de 20,00 pence chacune.

Les actions de Chaarat sont restées stables à 8,50 pence chacune à Londres lundi en début d'après-midi.

Si l'investissement potentiel se concrétise, Xiwang détiendrait environ 60 % du capital social émis de Chaarat.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.