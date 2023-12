(Alliance News) - Les marchés boursiers européens - selon le marché à terme - devraient ouvrir en hausse lundi, donnant le coup d'envoi d'une semaine chargée en décisions des banques centrales.

La Réserve fédérale - dans le sillage d'un rapport sur l'emploi américain meilleur que prévu - annoncera sa décision finale sur les taux d'intérêt mercredi. Jeudi, ce sera au tour de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne.

"Le calendrier économique de la semaine est chargé. Mardi, les États-Unis annonceront leur dernière mise à jour de l'IPC et mercredi, la Fed annoncera son verdict final, suivie par la Banque nationale suisse, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre. On s'attend à ce que les quatre grandes banques centrales maintiennent les taux d'intérêt à leurs niveaux actuels, mais nous examinerons de près la manière dont elles répondront aux attentes de réduction des taux qui sont "en vue" depuis la fin du mois d'octobre. Il est probable que les déclarations qui les accompagneront tenteront d'apaiser les colombes", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

?

Le FTSE Mib a donc ouvert en hausse de 12,50 points, après avoir clôturé dans le vert de 0,9 pour cent à 30 403,90 vendredi soir.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de peu, le CAC 40 de Paris de 9,8 points et le DAX 40 de Francfort de 19,40 points.

Vendredi, parmi les petites valeurs, le Mid-Cap a clôturé en hausse de 0,9 % à 42 675,21, le Small-Cap en hausse de 0,9 % à 26 633,03, et l'Italie Growth a progressé de 0,8 % à 8 089,88.

Sur le Mib au cours de la dernière session, Prysmian - en hausse de 3,1% - a annoncé qu'elle avait obtenu un contrat de Petrobras d'une valeur de 100 millions d'euros.

Prymsian fournira 170 km d'ombilicaux électro-hydrauliques pour les opérations en eaux profondes, ainsi que des services spécialisés de logistique et d'opérations offshore.

Parmi les meilleures performances - depuis que la cloche a sonné - figure également Moncler, qui a progressé de 2,4 % avec un nouveau prix de 53,66 euros par action, dans sa cinquième séance de hausse.

Recordati, d'autre part, a augmenté de 2,3 %, la société poursuivant son programme de rachat d'actions. Enfin, Recordati a annoncé mardi avoir racheté ses propres actions ordinaires - entre le 27 novembre et le 1er décembre - pour un montant total de 1,5 million d'euros.

STMicroelectronics a également été soutenue, clôturant en hausse de 1,3 % après avoir chuté de 1,6 % la veille.

Parmi les quelques titres en baisse, Banca Monte dei Paschi a clôturé en baisse de 1,0 % à 3,27 euros après que le titre ait mis à jour son plus haut de 52 semaines à 3,44 euros il y a deux jours. Psquared Asset Management a réduit sa position courte à 0,36% contre 0,70% précédemment.

DiaSorin, d'autre part, a abandonné 0,9%, après la baisse de 0,9% de la veille.

Du côté des valeurs moyennes, Saras a progressé de 4,5%, après le gain de 1,6% de jeudi.

Salvatore Ferragamo a augmenté de 2,4 %, se remettant de la légère baisse de 0,1 % de la session précédente après que Deutsche Bank Research ait rétrogradé le titre de "vendre" à "conserver" et ait réduit son prix cible de 12,00 EUR à 11,00 EUR.

Un autre titre de luxe, Tod's, a également fait l'objet d'achats importants, augmentant de 1,7 % lors de sa troisième séance de hausse.

Anima Holding - en hausse de 0,7% - a déclaré jeudi que les entrées nettes d'actifs sous gestion du groupe étaient négatives de 340 millions d'euros en novembre. Le total des actifs sous gestion du groupe s'élevait à 186 milliards d'euros à la fin du mois de novembre. L'action a augmenté de 0,6 pour cent.

Parmi les minorités baissières, Pharmanutra a chuté de 2,0 %, brisant une mini-tendance de trois jours.

Eurogroup Lamination était également à l'arrière, laissant 3,5 pour cent sur la touche, dans sa troisième session baissière.

Du côté des petites capitalisations, Tessellis a progressé de 8,4 %, clôturant sur une bougie haussière pour la quatrième séance consécutive.

Il y a également eu de bons achats sur Unieuro, qui a terminé en hausse de 5,6% après deux sessions avec une bougie baissière.

Seri Industrial a progressé de 4,1%, suivant le feu vert de la veille qui a clôturé avec une hausse plus modeste de 0,6%.

Caleffi, d'autre part, a gagné 4%, soumis à des prises de bénéfices après quatre sessions terminées parmi les haussières.

Olidata a cédé 2,0%, dans sa quatrième séance baissière.

Parmi les PME, iVision Tech a progressé de 6,3%, après avoir terminé dans le vert la veille (6,3%).

Energy, d'autre part, a progressé de 5,2%, suite à son gain à deux chiffres de la veille.

Green Oleo, pour sa part, a gagné 0,6 %. La société a annoncé jeudi qu'elle avait élargi sa gamme de produits certifiés halal. "Cette certification mondialement reconnue atteste d'une offre de produits durable et rigoureuse qui respecte les préférences et les besoins divers des consommateurs, en accord avec leurs traditions culturelles et religieuses", peut-on lire dans le communiqué de l'entreprise.

Parmi les quelques valeurs baissières, Gentili Mosconi a chuté de 1,2 pour cent à 3,35 euros par action, après une hausse de 4,3 pour cent à la veille de l'ouverture.

À New York, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,4 %, le Nasdaq dans le vert de 0,5 %, tandis que le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,4 %.

En Asie, le Nikkei a progressé de 1,6 pour cent, le Shanghai Composite de 0,7 pour cent, tandis que le Hang Seng a baissé de 1,1 pour cent.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0766 USD contre 1,0751 USD enregistré à la clôture des actions européennes vendredi, tandis que la livre sterling valait 1,2544 USD contre 1,2537 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 76,54 USD contre 75,64 USD à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 998,94 USD l'once contre 2 005,58 USD l'once vendredi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de lundi, aux États-Unis, les attentes d'inflation des consommateurs sont attendues à 1730 CET, une vente aux enchères d'obligations du Trésor à 3 mois et à 6 mois est prévue à 1730 CET et à 1900 CET ce sera le tour des échéances à 3 mois et à 10 ans.

Aucun événement n'est prévu dans le calendrier des entreprises de la Piazza Affari.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.