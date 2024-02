Le secteur minier australien présente une contradiction constante : alors qu'il existe un besoin pressant de développer de nouvelles mines pour fournir les matières premières nécessaires à la transition énergétique, les capitaux nécessaires à cette fin sont difficiles à trouver.

Il est relativement facile d'obtenir un permis d'exploration, d'effectuer un premier forage et de prouver l'existence d'une ressource.

Le plus difficile est de trouver le financement nécessaire pour développer la mine, de l'exploration à la production.

Malgré la forte demande attendue pour des minéraux essentiels tels que le lithium, le cobalt et les terres rares, les petites sociétés minières ont du mal à suivre le modèle traditionnel de financement par actions et par emprunt.

Il y a plusieurs raisons à cela, notamment le coût plus élevé de la dette en raison de la forte augmentation des taux d'intérêt au cours des dernières années, et bien que les taux aient peut-être atteint leur maximum, ils ne devraient pas baisser rapidement dans les années à venir.

Le financement par fonds propres est également délicat, car les investisseurs potentiels souhaitent généralement des retours sur investissement relativement rapides et recherchent des mines proches de la production, plutôt que des mines dont les premières livraisons n'auront pas lieu avant plusieurs années.

Un autre problème est que les investisseurs en dette et en capital exigent généralement une certaine forme de certitude quant au rendement, ce qui implique d'avoir une idée du prix futur des matières premières concernées.

Le problème est qu'il n'existe souvent pas de prix à terme viable pour certains métaux spéciaux, et les prix qui existent sont largement tributaires de l'évolution de la situation en Chine, le plus grand acheteur et transformateur de matières premières au monde.

Les données du gouvernement australien illustrent en partie le problème : le rapport sur les grands projets dans le domaine des ressources et de l'énergie, publié en décembre par le ministère de l'industrie, des sciences et des ressources, fait état d'une baisse de la valeur des projets engagés et achevés en 2023.

La valeur des projets engagés en cours en 2023 est tombée à 77 milliards de dollars australiens (50,3 milliards de dollars), la majeure partie de l'argent étant investie dans le pétrole et le gaz, les minéraux critiques représentant 11 projets d'une valeur de 5 milliards de dollars australiens.

Si le chiffre de 2023 est en légère baisse par rapport à 2022, il est également bien inférieur aux 200 milliards de dollars australiens investis au plus fort du boom des ressources en Australie en 2015, à une époque où d'importantes mines de fer et des projets de gaz naturel liquéfié étaient en cours de construction.

L'Australie est le premier exportateur mondial de minerai de fer, le deuxième pour le GNL et le plus grand expéditeur de charbon métallurgique et de lithium.

La question qui se pose est la suivante : comment un mineur en herbe disposant d'une ressource importante pour un minéral très demandé peut-il obtenir l'argent nécessaire pour construire et exploiter une mine ?

Si les incitations gouvernementales peuvent aider, il est peu probable que cette source de soutien suffise.

LES REDEVANCES À LA RESCOUSSE ?

Il se peut que les redevances, ou le streaming, une forme de financement qui a fait ses preuves en Amérique du Nord, puissent être transposées en Australie.

Cette forme de financement permet à un mineur d'accéder à un capital initial en échange de l'octroi au fournisseur d'une redevance correspondant à un certain pourcentage du produit des ventes une fois que la production a commencé.

Cette redevance dure généralement pendant toute la durée de vie de la mine et peut également s'appliquer à toute expansion de la ressource.

Plusieurs sociétés basées en Amérique du Nord proposent ce type de financement, Franco Nevada étant l'une des plus connues.

Cependant, la plupart des financements de redevances ont été réalisés dans le secteur de l'exploitation aurifère, et non dans celui des minéraux critiques ou d'autres métaux.

La société australienne Deterra Royalties tente de changer cette situation en cherchant à investir dans les minéraux critiques et autres.

La société, basée à Perth, est issue d'Iluka Resources en 2020 et son principal actif est une redevance sur une importante ressource de minerai de fer en Australie occidentale, exploitée par le groupe BHP.

Deterra dispose ainsi d'un flux de revenus solide et de capitaux à investir, le problème étant d'amener le marché australien à adopter le streaming.

Le directeur général Julian Andrews a déclaré au Melbourne Mining Club lors d'un événement la semaine dernière que le modèle d'entreprise de sa société n'est pas bien compris en Australie, mais que les actifs le sont, alors qu'en Amérique du Nord, on comprend le modèle mais pas les actifs.

"Nous avons pour mission de fournir des fonds aux mines pour qu'elles développent de nouveaux projets", a déclaré M. Andrews.

Pour Deterra, le principal défi consiste à faire comprendre les redevances aux dirigeants des petites sociétés minières, ainsi qu'à faire comprendre aux investisseurs de la société que les redevances ne se limitent pas à la perception de dividendes élevés.

Ce qui peut fonctionner pour des entreprises comme Deterra, c'est qu'elles se préoccupent moins de savoir si un prêt peut être remboursé ou si le cours de l'action d'une société minière va remonter.

Elles se concentrent sur la durée de vie de la mine et sur la production attendue, étant donné que la redevance provient des revenus et que d'autres facteurs tels que les coûts d'exploitation sont moins importants.

Andrews est clair que l'investissement dans les redevances n'est pas la panacée aux problèmes du secteur minier australien, mais plutôt une partie de la solution.

Il se peut qu'avec des taux d'intérêt plus élevés à long terme et des investisseurs en actions nerveux, le moment soit venu pour les redevances.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters. (Rédaction : Stephen Coates)