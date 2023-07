(Alliance News) - NVP Spa a annoncé mardi avoir signé un contrat d'une valeur de 1,4 million d'euros avec OBS - Olympic Broadcasting Services pour les XXXIIIe Jeux olympiques qui se tiendront à Paris du 26 juillet au 11 août 2024.

NVP, après l'expérience positive des Jeux olympiques de Tokyo, organisés en 2021, fournira à OBS près de 100 caméras de diffusion UHD et 4 cars de reportage : plus précisément, il y aura OB 4 et OB 6, OB 5 et le fleuron de la flotte, OB 7, toutes les infrastructures mobiles ultra-high-tech capables de produire au format natif 4K HDR et de dépasser les normes strictes de qualité et de performance imposées par OBS.

Les cars de reportage du NVP seront déployés dans différentes disciplines olympiques : OB 4 et OB 6, après avoir couvert les disciplines équestres à Tokyo, seront chargés respectivement des compétitions de cross-country et de dressage, ainsi que du dressage et du saut d'obstacles et du pentathlon moderne, qui se tiendront au château de Versailles ; OB 5 et OB 7, en revanche, seront dédiés aux compétitions de canoë-slalom et de canoë-kayak de vitesse. Même le choix du canoë n'est pas un hasard, puisque NVP suit depuis deux ans les étapes européennes de la Coupe du monde de canoë-slalom ? ICF.

Natalino Pintabona, président de NVP, a déclaré : " Après l'expérience positive de Tokyo 2020, NVP a de nouveau été choisi par le Comité Olympique, avec lequel la collaboration se poursuit et se renforce. Ce ne sont pas moins de quatre réalisateurs que nous mettrons à disposition pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous sommes ravis de travailler à nouveau sur de grands projets internationaux et avec des partenaires de haut niveau comme OBS'.

Massimo Pintabona, directeur général de NVP, a expliqué : "Après 100 ans, la capitale française accueillera à nouveau les Jeux olympiques : des athlètes du monde entier concourront au cœur de Paris, et NVP sera présent avec sa flotte de cars de régie pour les différentes disciplines olympiques. Nous confirmons une fois de plus notre leadership dans la production de retransmissions en direct des grands événements sportifs internationaux.

L'action de NVP est en hausse de 4,4 pour cent à 3,36 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.