(Alliance News) - RedFish LongTerm Capital Spa a fait ses débuts à la Bourse italienne vendredi après une introduction en bourse d'un peu plus de 4 millions d'euros, qui passerait à 4,5 millions d'euros en cas d'exercice de l'option de surallocation.

RedFish LongTerm Capital est un holding industriel basé à Milan. La société est spécialisée dans l'acquisition de petites et moyennes entreprises familiales italiennes, en particulier des entreprises matures qui souhaitent poursuivre une nouvelle phase de développement solide et aborder le monde des acquisitions à la fois en Italie et sur de nouveaux marchés étrangers.

Paolo Pescetto, fondateur et président de RedFish LongTerm Capital, a déclaré : "Aujourd'hui est un jour très important pour RedFish LongTerm Capital. Avec nos débuts sur Euronext Growth Milan, nous avons franchi une première étape dont nous sommes très fiers. Cependant, ce n'est que le début d'un développement passionnant qui vise à améliorer les entreprises dans lesquelles nous investissons et à diversifier les secteurs dans lesquels nous opérons. Nous sommes convaincus que l'introduction en bourse est le meilleur moyen de croître et d'augmenter la valeur de notre entreprise au profit de nos actionnaires".

Andrea Rossotti, fondateur et PDG, a ajouté : "En ce jour historique pour notre société, nous souhaitons remercier tous ceux qui ont cru en notre projet, les entrepreneurs qui nous ont fait confiance au fil des ans et que nous avons soutenus dans leur croissance, les conseillers qui nous ont accompagnés dans le processus de cotation, les investisseurs qui ont compris la validité de notre modèle d'entreprise, et tous nos employés qui ont travaillé avec un dévouement total sur les différentes activités.

L'action de RedFish LongTerm Capital est en hausse de 0,3 %, à 1,505 EUR par action.

