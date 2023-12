(Alliance News) - SG Company Società Benefit Spa a annoncé mercredi que sa filiale à 100 % NET-SG Srl a signé un accord commercial et de conseil avec Lorenzo De Rosa, directeur unique et représentant légal de la société Antimateria Srl, qui débutera le 1er janvier 2024.

L'accord signé - qui a une durée d'un an et prévoit une rétribution financière en faveur de Lorenzo De Rosa égale à 30% du bénéfice net généré par NET-SG au 31 décembre 2024, en plus des honoraires de conseil - inclut la possibilité pour De Rosa d'entrer dans le capital social de NET-SG en 2025 par la souscription d'une participation minoritaire de 49%, selon des modalités qui seront détaillées et définies ultérieurement et qui prendront en considération le chiffre d'affaires annuel réalisé par Antimateria et NET-SG.

NET-SG, la nouvelle société de développement numérique de la SG Company active dans le domaine des technologies de l'information et, en particulier, du design d'information, du design d'interaction et du design marketing, est actuellement composée de deux experts en technologies de l'information et d'un CRM & Business Analyst, et d'autres professionnels opérationnels ainsi qu'un profil junior seront intégrés prochainement.

La société est également en charge de la gestion des plateformes numériques déjà détenues par SG Company, DYHM (Do You Hear Me) et KIT (Keep In Touch), respectivement liées à la gestion d'événements numériques et phygitaux et à la gestion de secrétariats organisationnels via une interface web de marque.

La société répondra aux besoins internes du groupe SG Company, mais surtout aux demandes reçues au fil des ans de la part d'entreprises déjà clientes de la société. NET-SG représente une nouvelle ligne stratégique avec un potentiel important et des marges complètement différentes des secteurs de la communication et de l'événementiel.

Antimatter, écrit la société dans une note, est une agence de marketing numérique et de design créative et innovante qui se concentre sur le développement de solutions numériques de bout en bout efficaces et mesurables, spécialisée dans la stratégie numérique et le branding, le développement d'applications web natives et progressives, le développement back-end et l'intégration de systèmes, l'AR/VR mobile et HMD, les Chatbots et l'UI, en mettant l'accent sur les technologies émergentes et leurs applications possibles dans différents domaines et secteurs. La société est active depuis 2011 et le fondateur, Lorenzo De Rosa, est un professionnel avec plus de 20 ans d'expérience à la tête de diverses entreprises dans l'industrie numérique.

L'action de SG Company Società Benefit Society a clôturé mardi dans le rouge de 5,3 % à 0,25 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

