(Alliance News) - Tod's S.p.A. a annoncé mercredi que le chiffre d'affaires total pour le premier semestre de l'année s'élevait à 569,1 millions d'euros, en hausse de 22 % par rapport aux 467,5 millions d'euros de la même période de l'année précédente.

Toutes les marques du groupe ont enregistré une solide croissance à deux chiffres de leur chiffre d'affaires au cours du premier semestre.

Par région, l'Italie a enregistré un chiffre d'affaires de 122,9 millions d'euros, contre 109,5 millions d'euros au 30 juin 2022. La région comprenant la Chine, Hong Kong, Macao et Taïwan a fait mieux que toutes les autres, avec des ventes de 194,4 millions d'euros, contre 82,0 millions d'euros en 2022.

Le canal de la vente au détail, qui représente plus de 75 % des ventes du groupe, a connu une légère accélération de sa croissance par rapport aux premiers mois de l'année. Le canal du commerce électronique s'est également bien comporté, consolidant les résultats des investissements significatifs du groupe dans le monde numérique.

Au 30 juin, le réseau de distribution du groupe comprenait 336 DOS et 93 magasins franchisés, contre 318 DOS et 85 magasins franchisés au 30 juin 2022.

Dans le canal de vente en gros, les revenus ont connu une croissance à deux chiffres.

Diego Della Valle, président-directeur général du groupe, a déclaré : "Les chiffres de vente publiés aujourd'hui confirment l'excellente performance de notre groupe : toutes les marques ont enregistré une solide croissance à deux chiffres de leur chiffre d'affaires au cours du premier semestre. Les résultats de Tod's et de Roger Vivier ont été particulièrement brillants, dans toutes leurs catégories de produits, confirmant l'appréciation croissante par les clients de la très haute qualité de leurs produits, de leur savoir-faire et de leur style".

"Les marchés asiatiques, où notre groupe est présent avec un vaste réseau de points de vente, ont largement contribué à la croissance du chiffre d'affaires au cours de la période ; nous sommes également satisfaits des résultats enregistrés sur le marché domestique et dans le reste de l'Europe, stimulés par la demande locale, ainsi que par les achats des touristes".

"Nous bénéficions d'un grand consensus de la part des consommateurs à la recherche de qualité, d'élégance, de sophistication et du style de vie italien. Le groupe, comme toujours, est attentif aux questions liées à la durabilité et à la solidarité sociale avec de nombreuses initiatives. En ce moment, une attention particulière est consacrée à essayer d'encourager les jeunes à choisir des professions qui sont représentatives de la meilleure qualité de l'artisanat italien".

"Compte tenu de la solidité de la croissance, de la composition favorable du chiffre d'affaires et de l'attention portée au contrôle des coûts et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, nous sommes confiants quant à la rentabilité du semestre et aux perspectives pour l'ensemble de l'année, malgré l'incertitude et la volatilité de l'environnement macro-économique au niveau international."

Mercredi, Tod's a clôturé dans le rouge (0,5 %) à 41,40 euros par action.

