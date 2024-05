Alors que le nord-ouest de l'Inde se prépare à de nouvelles journées de canicule cet été, la capitale Delhi a ordonné la fermeture de toutes les écoles alors que les températures atteignent 47 degrés Celsius à l'approche des deux dernières phases des élections nationales. Le département météorologique indien a déclaré qu'une confluence de conditions météorologiques faisait grimper les températures dans la région du grenier à blé.

POURQUOI L'INDE CONNAÎT-ELLE DAVANTAGE DE VAGUES DE CHALEUR ?

Les températures estivales atteignent souvent leur maximum en mai en Inde, mais Soma Sen Roy, scientifique à l'IMD, a déclaré que le département prévoyait 7 à 10 jours de canicule dans les régions du nord-ouest ce mois-ci, au lieu des 2 à 3 jours habituels.

Cela est dû en grande partie à la diminution des averses orageuses hors mousson et à un El Nino actif mais qui s'affaiblit, a-t-elle déclaré, faisant référence à un modèle climatique qui entraîne généralement un temps chaud et sec en Asie et des pluies plus abondantes dans certaines parties des Amériques.

Les vents chauds d'ouest soufflant du Pakistan ont également contribué à la chaleur.

D'autres régions de l'Inde ont déjà vu les températures estivales atteindre des sommets, notamment l'est et le sud de l'Inde, où les températures d'avril ont été parmi les plus élevées jamais enregistrées.

Le mois dernier, le département météorologique a également déclaré une vague de chaleur rare dans l'État côtier du Kerala, au sud-ouest du pays.

CHALEUR EXTRÊME, SONDAGES

Dimanche, la région de Najafgarh, dans le sud-ouest de Delhi, a enregistré une température maximale de 47,8 degrés Celsius (118,04°F), la plus élevée de l'été.

L'IMD considère qu'il y a canicule lorsque la température maximale atteint 40 °C dans les plaines, 30 °C dans les régions montagneuses, 37 °C dans les régions côtières et que l'écart par rapport aux températures maximales normales est d'au moins 4,5 degrés.

Delhi votera samedi, ainsi que les États voisins d'Haryana et d'Uttar Pradesh, entre autres, lors de l'avant-dernière phase d'une élection générale en sept phases.

L'IMD a déclaré une alerte rouge pour une vague de chaleur cette semaine à Delhi, indiquant la probabilité de températures brûlantes qui pourraient causer des maladies liées à la chaleur pour les personnes exposées.

QUELLES SONT LES PRÉVISIONS DU MINISTÈRE DE LA MÉTÉOROLOGIE ?

L'IMD a déclaré que des conditions de canicule à canicule sévère sont très probables cette semaine dans de nombreuses parties des États producteurs de céréales comme le Punjab et l'Haryana dans le nord-ouest, ainsi que dans certaines parties de Delhi et des régions voisines du Rajasthan, du Madhya Pradesh et de l'Uttar Pradesh.

Le département météorologique prévoit également des pluies "extrêmement" abondantes dans l'État du Kerala, au sud du pays, et dans l'État voisin du Tamil Nadu, en raison d'une circulation cyclonique - c'est-à-dire d'un modèle particulier de circulation des vents - au-dessus du Kerala. (Reportage de Chris Thomas à New Delhi, édition de Bernadette Baum)