La consommation d'électricité des États-Unis provenant des véhicules électriques (VE) au cours des deux premiers mois de 2024 a bondi de plus de 50 % par rapport aux mêmes mois de 2023, les VE continuant à pénétrer le marché automobile américain et à influer sur les flux d'électricité.

La consommation totale d'électricité par les VE jusqu'en février 2024 était de 1,58 million de mégawattheures (MWh), contre 1,04 million de MWh au cours de la même période en 2023, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Cette augmentation de 52 % de la consommation d'électricité des VE à partir du début de 2023 a dépassé le taux de croissance de 40 % enregistré en 2023 entre janvier et février 2022, et indique que l'impact de l'expansion rapide des ventes de VE continue d'augmenter sur les marchés de l'électricité.

Les VE représentaient 16 % de toutes les ventes de véhicules légers aux États-Unis en 2023, année où la consommation collective d'électricité des VE a dépassé pour la première fois la demande d'électricité des chemins de fer américains, selon le dernier rapport Electric Power Monthly de l'EIA.

TENDANCES ANNUELLES

La consommation totale d'électricité par les VE en 2023 était de 7,6 millions de MWh, soit une augmentation de 45 % par rapport au total de 2022.

Cette croissance est inférieure à la croissance record de 49,2 % de la demande d'électricité des VE enregistrée en 2022, mais elle constitue le deuxième taux de croissance annuel le plus important jamais enregistré et porte le taux de croissance annuel moyen sur cinq ans de la demande d'électricité des VE à 37,2 %.

La Californie, l'État le plus peuplé des États-Unis, a été le premier État pour la consommation d'électricité des VE. Les VE y ont consommé 2,58 millions de MWh d'électricité, ce qui représente un peu moins de 34 % de la demande nationale totale d'électricité pour les VE.

Cette part est en baisse par rapport aux 35,2 % de 2022, ce qui indique que la demande d'électricité pour les VE a augmenté plus rapidement dans d'autres États l'année dernière.

La Floride (458 767 MWh), le Texas (417 027 MWh), New York (337 367 MWh) et Washington (308 724 MWh) complètent les cinq premiers États pour la demande d'électricité des VE en 2023.

En termes de type de véhicule, les véhicules électriques à batterie représentaient près de 72 % de la consommation totale d'électricité des VE, tandis que les véhicules hybrides rechargeables en représentaient 28,3 %.

LES ÉTATS SE DISTINGUENT

Outre les cinq premiers États consommateurs d'électricité pour les VE, 13 autres États ont consommé 100 000 MWh ou plus d'électricité pour la recharge des VE en 2023.

Ces États couvrent une vaste zone géographique allant du Maryland à l'Illinois et de la Caroline du Nord au New Jersey, et témoignent de l'adoption rapide des VE dans les parcs automobiles à travers le pays.

L'État qui a connu la plus forte croissance annuelle de la demande d'électricité pour la recharge des VE est l'Oklahoma, qui a enregistré une augmentation de 74 % de la consommation d'électricité pour les VE l'année dernière, pour atteindre 73 058 MWh.

Une expansion rapide de l'installation de chargeurs publics, ainsi que des incitations des autorités locales pour les équipements de charge à domicile, ont contribué à accélérer l'adoption des VE dans l'Oklahoma.

Les États où la demande d'électricité pour les VE a été la plus faible l'année dernière sont le Dakota du Nord, le Wyoming et le Dakota du Sud, qui ont les taux de possession de VE par habitant les plus bas du pays, selon le ministère américain de l'énergie.

L'infrastructure de recharge publique limitée et les inquiétudes concernant l'impact des hivers rigoureux sur la durée de vie des batteries sont quelques-uns des facteurs qui freinent la croissance des VE dans ces États.

Toutefois, un plus grand nombre de stations de recharge est prévu dans l'ensemble des États-Unis à partir de 2024, tandis que les VE dotés d'une batterie d'une autonomie de 300 miles ou plus sont de plus en plus courants dans l'offre des constructeurs.

En outre, les prix des VE sont sous pression en raison des stocks élevés des concessionnaires, de sorte que le parc automobile américain devrait devenir de plus en plus électrifié à l'avenir.

Cela alimentera à son tour une demande encore plus importante d'électricité à la maison et dans les ports de recharge publics, et pourrait accroître la pression sur les services publics pour assurer la disponibilité de l'électricité 24 heures sur 24

< Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.