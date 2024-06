La quantité annuelle de gaz naturel évacué ou brûlé à la torche aux États-Unis a diminué pour atteindre 0,5 % des prélèvements bruts en 2023, a estimé jeudi l'Energy Information Administration (EIA), sur la base de données préliminaires des États et du gouvernement fédéral.

Ce pourcentage est estimé être le taux le plus bas d'évacuation et de torchage enregistré en 18 ans, a déclaré l'EIA.

Le dégazage consiste à rejeter directement du gaz naturel dans l'atmosphère lors de la production et de l'exploitation du pétrole et du gaz, tandis que le torchage consiste à brûler le gaz.

Tous deux émettent dans l'atmosphère des gaz à effet de serre ainsi que du méthane non brûlé.

Le méthane peut également s'échapper des installations pétrolières et gazières, mais les fuites ne sont généralement pas prises en compte dans les données relatives à la ventilation et au torchage, ajoute le rapport de l'EIA.

La quantité de gaz ventilé ou brûlé à la torche peut varier d'une région à l'autre en raison des différences de réglementation et des contraintes d'infrastructure.

Le taux de gaz évacué ou brûlé à la torche aux États-Unis a diminué de 1,3 % en 2018 et 2019 à une estimation de 0,5 % en 2023, même si la production a augmenté au cours de la même période pour atteindre une moyenne record de 125,0 milliards de pieds cubes par jour en 2023, selon le rapport.

Les États où l'on signale le plus de gaz naturel ventilé et brûlé à la torche sont le Texas, le Dakota du Nord et le Wyoming, selon l'EIA.