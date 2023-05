À quatre ans de l'épuisement de son unique gisement de gaz, les Philippines ont commencé à importer du gaz naturel liquéfié (GNL), créant ainsi un nouveau casse-tête pour un gouvernement qui s'efforce de juguler une inflation galopante.

Le GNL est nécessaire pour remplacer le gaz provenant du gisement de Malampaya, qui alimente des centrales électriques répondant à un cinquième des besoins en électricité de la principale île du pays, Luzon, ou à 13 % de la capacité totale installée au niveau national.

Les coûts du gaz importé seront directement répercutés sur les prix de l'électricité, qui pourraient donc augmenter fortement, un défi pour un pays où l'inflation a atteint en janvier son niveau le plus élevé depuis 14 ans, ce qui est inquiétant.

Si les prix du GNL ont baissé par rapport aux records atteints l'année dernière dans le contexte de la ruée vers le gaz en Europe, on s'attend à ce qu'ils remontent à mesure que la demande augmente pour l'hiver et que Hong Kong, le Viêt Nam et les Philippines deviennent des acheteurs de GNL pour la première fois cette année.

"La volatilité des prix du GNL et la manière dont l'approvisionnement est décroché constituent un défi majeur", a déclaré Irwin Yeo, analyste principal du GNL chez Poten & Partners.

Le pays "sera confronté à des risques économiques et politiques" liés à la répercussion des coûts du GNL sur les prix de l'électricité, a-t-il ajouté.

La production de gaz du champ de Malampaya a fortement diminué depuis le pic atteint en 2019, atteignant l'année dernière son niveau le plus bas depuis 2004, selon les données du département de l'énergie.

Dans un premier temps, le pays aura besoin d'environ 3 millions de tonnes par an (tpa) de GNL pour remplacer l'approvisionnement de Malampaya, mais ce chiffre tombera à environ 2,3 millions-2,7 millions tpa et peut-être moins d'ici 2030, en fonction de la rapidité de la croissance de la production d'énergie renouvelable, a déclaré Kittithat Promthaveepong de la société de conseil The Lantau Group.

Les Philippines visent à ce que 35 % de leur électricité soit générée par des énergies renouvelables d'ici 2030, contre environ 23 % actuellement.

RISQUE LIÉ AU PRIX DU GNL

La première cargaison de GNL du pays, contenant 137 000 milliards de mètres cubes de gaz, est arrivée en avril pour des essais à son premier terminal d'importation, afin d'approvisionner San Miguel Global Power Holdings.

Ensuite, First Gen, qui utilise le gaz de Malampaya dans quatre centrales électriques d'une capacité totale de 2 000 mégawatts, prévoit de commencer à importer du GNL en septembre, lorsque son unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) dans la province de Batangas sera prête.

Le président de First Gen, Francis Giles Puno, a déclaré que sans GNL, l'entreprise serait confrontée à des coûts de carburant encore plus élevés, car elle devrait recourir à du diesel coûteux.

"Le GNL est donc là pour tempérer le coût du carburant", a-t-il déclaré à la presse le 17 mai.

Selon les analystes, il sera difficile pour le nouvel entrant sur le marché de décrocher des contrats de GNL à long terme malgré les prix actuellement bas, car l'offre mondiale reste limitée en un temps utile où d'autres marchés émergents comme le Viêt Nam et le Bangladesh sont également en concurrence pour le gaz.

Heureusement pour les nouveaux acheteurs, les prix au comptant du GNL sont tombés à 9,80 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) en mai, à la suite d'un hiver doux et d'une baisse de la demande, après avoir atteint une moyenne de près de 40 dollars/mmBtu en 2022, sous l'effet de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

"Mais le consensus est que cette baisse des prix ne devrait pas durer", a déclaré Sam Reynolds, analyste à l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

Le GNL est actuellement plus cher de 1 à 3 $/mmBtu que le gaz philippin, sur la base d'un prix du pétrole de 70 $ le baril, ont indiqué deux analystes, ce qui pourrait entraîner une augmentation de 15 à 35 % du coût de l'électricité produite à partir de combustibles importés.

PAS DE SUBSIDIES

Le gouvernement a approuvé sept projets de terminaux d'importation de GNL d'une capacité totale de 21,98 millions de tonnes par an, afin d'étendre l'utilisation du GNL aux secteurs industriel, commercial, résidentiel et des transports, en plus de l'électricité.

Rowena Guevara, sous-secrétaire du ministère philippin de l'énergie, a déclaré à Reuters qu'il n'était pas prévu de protéger les consommateurs d'une éventuelle hausse des tarifs de l'électricité au moyen de subventions, ni d'imposer un plafonnement des prix de l'électricité.

Les distributeurs tels que Manila Electric Company (Meralco) achètent de l'électricité directement à des producteurs indépendants dans le cadre de contrats d'approvisionnement et sur le marché de gros de l'électricité (Wholesale Electricity Spot Market).

En mars, le secrétaire d'État à l'énergie, Raphael Lotilla, a déclaré que le gouvernement et la Commission de régulation de l'énergie étudiaient des moyens de prévenir les chocs de prix, sans toutefois donner de détails.

"Nous étudions des mesures visant à protéger la population de la volatilité des prix du GNL. Mais la considération la plus importante est que nous devrions avoir un approvisionnement en électricité adéquat", a déclaré M. Lotilla à la presse le 16 mai.