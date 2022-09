Au moins six Mozambicains décapités, une religieuse italienne abattue par des insurgés

S'exprimant dans la station balnéaire de Xai Xai, au nord de la capitale Maputo, le président Filipe Nyusi a déclaré que les insurgés ont déclenché une folie meurtrière en fuyant les soldats du Mozambique, du Rwanda et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) envoyés pour lutter contre la violence.

L'insurrection est concentrée dans la province septentrionale du Mozambique de Cabo Delgado et a fait des milliers de morts depuis qu'elle a éclaté en 2017, perturbant des projets de gaz naturel de plusieurs milliards de dollars.

"Le 6 septembre, à la suite d'attaques terroristes, six citoyens ont été décapités, trois kidnappés, six terroristes ont été capturés et des dizaines de maisons incendiées dans les districts d'Erati et de Memba, dans la province de Nampula", a déclaré Nyusi.

Selon les médias, confirmés par le secrétaire d'État de la province de Nampula, Mety Gondola, une religieuse italienne de 83 ans, qui vivait dans la ville de Nacala, a été abattue lors d'une attaque dans la nuit de mardi à mercredi, tandis que deux autres missionnaires ont réussi à s'échapper.

Mme Gondola n'a donné aucun autre détail sur l'attaque mais a déclaré que la situation était inquiétante.

L'agence de presse portugaise Lusa a déclaré que la religieuse, qui a reçu une balle dans la tête, appartenait à l'ordre des Sœurs Missionnaires Comboniennes et travaillait au Mozambique depuis 1963.