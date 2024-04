Zurich (awp) - Axpo se lance dans le production d'électricité et de gaz à partir de déchets agricoles au Portugal. Le groupe zurichois va investir dans un premier temps via ses filiales Axpo Iberia et Goldenergy 8 millions d'euros (7,75 millions de francs suisses) dans une installation de production de biométhane en collaboration avec la municipalité de Vila de Conde, dans le nord du pays, et l'exploitation agricole locale Teixeira do Bate.

Le projet doit permettre de produire plus de 15 gigawattheures d'énergie renouvelable par an à partir de déchets agricoles, précise mercredi le fournisseur d'énergie zurichois. Goldenergy, seul fournisseur d'énergie du pays à commercialiser de l'électricité et du gaz issus exclusivement de sources renouvelables, achètera la totalité de la production de la centrale et l'injectera dans le réseau de gaz naturel portugais.

Axpo construira et exploitera l'unité de production de biométhane. L'installation, dont la mise en service est prévue pour la fin 2025, s'inscrit dans le projet d'Axpo de produire au total jusqu'à un térawattheure de biométhane par an dans la péninsule ibérique d'ici 2030.

vj/