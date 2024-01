Les réserves américaines de gaz naturel ont connu leur plus forte baisse depuis plus d'un an en raison du froid extrême qui a gelé les puits, tandis que la demande de chauffage était en passe d'atteindre un record mardi et de porter les prix de l'électricité et du gaz à des niveaux inégalés depuis plusieurs années.

Le souffle de l'Arctique a fait chuter les températures dans une grande partie des États-Unis, provoquant des pannes d'électricité dans le nord-ouest du Pacifique et ailleurs, et perturbant tout, des campagnes politiques aux matchs de football en passant par les voyages.

Les analystes ont revu à la hausse leurs prévisions antérieures concernant la demande record de gaz pour mardi, mais ont revu à la baisse leurs prévisions concernant la consommation de gaz pour lundi, en partie parce que de nombreuses entreprises et administrations resteront fermées pendant le long week-end férié du Martin Luther King Jr.

L'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), qui gère la majeure partie du réseau électrique de l'État, a invité les particuliers et les entreprises à économiser l'électricité lundi et mardi matin, avant que les installations solaires ne commencent à produire de l'énergie, en raison de conditions de réseau tendues dues au gel, à une forte demande et à des quantités d'énergie éolienne anormalement faibles pour la saison.

Bien que l'ERCOT ait déclaré que le réseau "a évité les opérations d'urgence grâce aux efforts de conservation déployés par les habitants et les entreprises du Texas", elle s'attend à ce que la demande d'électricité de mardi matin dépasse le niveau record de l'été dernier et prévoit des réserves d'électricité limitées.

En février 2021, la tempête hivernale Uri a privé des millions d'habitants du Texas et d'autres États d'électricité, d'eau et de chauffage pendant plusieurs jours et a fait plus de 200 morts, ERCOT ayant eu recours à des pannes tournantes pour éviter un effondrement du réseau après l'arrêt d'une quantité inhabituellement élevée de production.

OFFRE ET DEMANDE DE GAZ AUX ÉTATS-UNIS

La production américaine de gaz était en passe de chuter d'environ 10,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) au cours de la semaine écoulée, pour atteindre lundi son niveau le plus bas depuis 11 mois, à savoir 97,1 bcfd, principalement en raison du gel, lorsque les basses températures gèlent les puits et d'autres équipements.

Cette baisse est toutefois faible par rapport aux pertes d'approvisionnement en gaz d'environ 19,6 milliards de pieds cubes par jour pendant la tempête d'hiver Elliot en décembre 2022 et de 20,4 milliards de pieds cubes par jour pendant le gel de février 2021.

Le gazoduc El Paso Natural Gas de Kinder Morgan a mis en garde contre des "conditions d'exploitation tendues", la production au comptant dans le bassin permien ayant atteint 93 % des volumes prévus.

Dans le champ de schiste de Bakken, dans le Dakota du Nord, la production de pétrole a diminué de près de 4 250 000 barils par jour et la production de gaz a chuté de 1,1 milliard de pieds cubes par jour en raison du gel et de problèmes opérationnels, a estimé lundi l'autorité pipelinière du Dakota du Nord.

Un milliard de pieds cubes de gaz suffit à alimenter environ 5 millions de foyers américains pendant une journée.

Parallèlement à la baisse de l'offre, la demande de gaz aux États-Unis devrait passer de 162,2 milliards de pieds cubes par jour lundi à 174,3 milliards de pieds cubes par jour mardi, selon les données de LSEG.

Ce chiffre dépasserait le record historique de 162,5 milliards de pieds cubes établi en décembre 2022 lors de la tempête d'hiver Elliott, selon les données fédérales sur l'énergie de S&P Global Commodities Insights.

Au Texas, ERCOT a prévu que la demande d'électricité dépasserait l'offre de plus de 3 700 mégawatts (MW) et atteindrait un pic de 86 496 MW mardi vers 8 heures du matin, heure locale, alors que "les Texans retournent au travail et que les écoles rouvrent", ce qui dépasserait le record historique actuel de 85 508 MW établi en août 2023.

Ces estimations sont toutefois susceptibles d'être modifiées et ne tiennent pas compte des mesures que l'opérateur du réseau pourrait prendre pour augmenter l'offre et réduire la demande, comme son appel à la conservation pour mardi.

Les prix de l'électricité dans l'ERCOT ont grimpé jusqu'à 1 073 dollars par mégawattheure (MWh) au cours de l'heure de pointe de 8 heures lundi sur le marché day-ahead du réseau. Pour la même heure mardi, les prix se sont établis à 1 893 dollars par MWh.

À titre de comparaison, le prix moyen day-ahead était de 250 $ par MWh pour toute la journée de lundi et le prix spot moyen au centre ERCOT North < EL-PK-ERTN-SNL>, qui comprend Dallas, était de 23 $ jusqu'à présent en 2024 et de 80 $ en 2023.

Ailleurs, les prix au comptant de l'électricité et du gaz ont atteint des sommets pluriannuels aux États-Unis et au Canada. Les prix au hub de Mid-Columbia < EL-PK-MIDC-SNL> à la frontière entre l'État de Washington et l'État de l'Oregon ont atteint un niveau record d'environ 1 075 dollars par MWh, selon les données de LSEG qui remontent à 2010. (Reportage de Deep Vakil à Bengaluru et de Scott DiSavino à New York ; Rédaction de Lisa Shumaker)