Bluesource et Element, deux fournisseurs de crédits carbone financés par des capitaux privés, vont fusionner

L'entité combinée sera détenue majoritairement par la branche d'investissement à impact du gestionnaire d'actifs alternatifs TPG Inc et sera le plus grand initiateur et distributeur de crédits carbone et environnementaux en Amérique du Nord, ont déclaré les sociétés.

La fusion souligne le potentiel de consolidation du marché des services de conseil en matière d'environnement, de société et de gouvernance d'entreprise (ESG), les fournisseurs cherchant à s'agrandir pour répondre à la demande croissante des entreprises et des investisseurs soucieux du climat.

Bluesource, qui est soutenue par la société d'investissement GEF Capital, conseille les entreprises sur la manière de réduire leur empreinte carbone par l'utilisation de compensations et de projets allant de la reforestation au traitement des eaux usées.

Element, dans laquelle la branche d'investissement à impact de TPG détient actuellement une participation majoritaire, aide les entreprises à produire du gaz naturel renouvelable et fournit également des crédits carbone et d'autres crédits d'émission. Le gaz naturel renouvelable, produit à partir de fumier, de décharges et d'eaux usées, réduit les émissions d'un puissant gaz à effet de serre car il est brûlé avant qu'il ne s'échappe naturellement dans l'atmosphère et est utilisé à la place du gaz naturel extrait du sol.

Aucune condition financière n'a été divulguée. NGP Energy Capital Management, une autre société de capital-investissement, aura également une participation dans l'entreprise combinée, ont indiqué les parties.

"Nous voyons le marché du carbone suivre ce qui s'est passé dans les industries de l'information et des données, où le modèle évolue vers la fourniture de services, plutôt que de produits, aux entreprises pour atteindre leurs objectifs de réduction du carbone", a déclaré Angela Schwarz, directrice générale d'Element, qui dirigera également la société combinée.

Bill Townsend, cofondateur de Bluesource, sera directeur de la stratégie de l'entreprise combinée, qui emploiera environ 150 personnes.

"Le secteur dans lequel nous évoluons est encore en pleine mutation, et nous espérons façonner son avenir", a ajouté M. Townsend.

Bluesource a dévoilé en octobre une coentreprise de 500 millions de dollars avec la société de capital-investissement Oak Hill Advisors pour acheter des forêts de bois d'œuvre destinées à être utilisées dans des programmes de compensation.

Element représente 20 % du marché nord-américain du gaz naturel renouvelable et compte Smithfield Foods, le plus grand transformateur de porc au monde, parmi ses clients, selon son site Web.

"Quand je regarde autour de moi, je ne vois pas d'autre entreprise de décarbonisation pure comme celle que nous sommes en train de créer", a déclaré Marc Mezvinsky, partenaire de l'unité commerciale de TPG Rise, le fonds TPG derrière Element.