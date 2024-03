EQT a déclaré lundi qu'elle réduirait sa production de gaz naturel de près d'un milliard de pieds cubes par jour à partir de la fin février en raison de la faiblesse actuelle des prix.

La société a indiqué qu'elle prévoyait de maintenir cette réduction jusqu'au mois de mars. Les réductions devraient totaliser près de 30 à 40 milliards de pieds cubes de production nette au cours du premier trimestre.

Les prix du gaz naturel sont tombés à leur plus bas niveau en trois ans et demi la semaine dernière, en raison d'une météo hivernale généralement clémente et d'une augmentation de la production vers la fin de l'année 2023.

Dans son rapport sur les résultats du dernier trimestre, EQT a abaissé sa fourchette de prévisions de production pour 2024 d'environ 50 milliards de pieds cubes équivalents (bcfe) par rapport à sa projection précédente de la mi-janvier, pour la ramener à 2 200-2 300 bcfe.