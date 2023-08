L'opérateur de gazoducs Energy Transfer (ET.N) a demandé vendredi une nouvelle licence d'exportation accélérée pour son projet d'usine de gaz naturel liquéfié (GNL) de Lake Charles, en Louisiane, selon une demande déposée auprès du ministère américain de l'énergie (DOE).

En mai, le ministère avait refusé une prolongation de trois ans de la licence précédente d'Energy Transfer, estimant que la demande ne répondait pas aux critères d'une deuxième prolongation. Plusieurs autres entreprises, dont Commonwealth LNG, attendent depuis des années que le ministère de l'énergie approuve leur licence non liée à l'ALE.

Energy Transfer poursuit le projet Lake Charles LNG, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, depuis 2012 et, dans sa dernière demande, a déclaré qu'elle ne pourrait pas terminer l'usine avant l'échéance de 2025 fixée par la licence existante. Elle souhaite recevoir une nouvelle licence d'ici le 19 février 2024, ce qui lui donnerait sept ans de plus pour achever le projet.

L'exploitant de gazoducs basé à Dallas a déclaré qu'il n'était pas en mesure de respecter le délai de construction, en partie en raison de retards imprévus et de la décision d'ajouter un élément de capture et de séquestration du carbone à l'usine.

Energy Transfer n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

L'entreprise, qui appartient au milliardaire Kelcy Warren, est l'un des plus grands exploitants de gazoducs aux États-Unis. Elle a conclu des accords à long terme pour fournir 7,9 millions de tonnes métriques par an (MTPA) de la capacité de 16,45 MTPA de l'usine proposée. Deux de ses clients potentiels se trouvent au Japon et en Corée du Sud et dépendent du projet pour alimenter des centrales électriques, a déclaré Energy Transfer dans sa demande au ministère de l'énergie.

"Un retard dans l'approbation de cette demande sur une base accélérée entraînera probablement l'exercice de droits de résiliation dans les accords d'achat existants", a écrit Energy Transfer.

Son rival Commonwealth LNG a déclaré à Reuters qu'il ne s'opposerait pas à ce que la demande d'Energy Transfer soit accélérée. Commonwealth LNG se concentre sur son propre projet, a déclaré Lyle Hanna, un vice-président.

"Nous faisons avancer notre projet et ce qui se passe entre le DOE et Energy Transfer n'a rien à voir avec nous", a déclaré M. Hanna. (Reportage de Curtis Williams à Houston ; édition de Grant McCool)