L'entreprise tchèque CEZ a réservé une capacité annuelle de 2 milliards de mètres cubes (mmc) dans un terminal terrestre qui doit encore être construit pour l'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) dans la ville allemande de Stade à partir de 2027, stimulant ainsi la construction d'infrastructures de transport et s'assurant de futurs approvisionnements en énergie.

La volonté de l'Allemagne d'augmenter sa capacité d'importation de GNL s'est intensifiée alors qu'elle cherche à ne plus dépendre du gaz russe acheminé par gazoduc, dont la région européenne dépendait fortement avant l'invasion de l'Ukraine par Moscou l'année dernière.

En attendant la mise en place de terminaux fixes, l'Allemagne utilise des terminaux flottants de stockage et de regazéification (FSRU) pour remplacer le gaz russe acheminé par gazoduc.

Trois FSRU sont en service dans les ports de Wilhelmshaven, Brunsbuettel et Lubmin, après que l'Allemagne a organisé leur affrètement et leur raccordement à terre.

Wilhelmshaven, Stade et Mukran, un port situé sur l'île de Ruegen dans la mer Baltique qui devrait être relié à Lubmin sur le continent, devraient accueillir d'autres FSRU pour l'hiver 2023/24.

L'industrie et le gouvernement renforcent également la capacité des terminaux en prévision d'une utilisation accrue de l'hydrogène sur les sites, qui, lorsqu'il est produit à partir d'énergies renouvelables, peut contribuer à la transition vers une économie à faible émission de carbone.

L'entreprise publique Deutsche Energy Terminal a organisé des ventes aux enchères pour des capacités de regazéification en 2024 à Brunsbuettel et Wilhelmshaven 1 au début de ce mois, et prévoit les cycles de Stade et Wilhelmshaven 2 en décembre.

MUKRAN

La société privée Deutsche ReGas a indiqué en août que ses fournisseurs avaient réservé une capacité de 4 milliards de mètres cubes (mmc) pour 10 ans par an à Mukran, où la société souhaite réunir deux FSRU pour des livraisons sur le continent.

Elle a affrété un deuxième FSRU, le Transgas Power, d'une capacité de regazéification de 7,5 milliards de mètres cubes, pour compléter le Neptune actuellement en activité à Lubmin.

Le GNL de Mukran devrait être acheminé vers les réseaux terrestres via le nouveau gazoduc de la société Gascade à partir du premier trimestre 2024, dont l'achèvement a été approuvé par les autorités minières au début de ce mois.

Le projet a suscité une opposition locale. Mais deux recours en justice déposés par les groupes environnementaux DUH et Nabu ont été rejetés par le tribunal administratif fédéral en septembre.

WILHELMSHAVEN

L'entreprise de services publics Uniper a lancé les opérations du premier FSRU allemand, Wilhelmshaven 1, en décembre dernier dans le port en eau profonde de la mer du Nord. [LNG/TKUK]

Tree Energy Solutions (TES) exploitera un deuxième FSRU à partir de 2023 pour une durée de cinq ans, Wilhelmshaven 2.

Uniper prévoit d'ajouter un terminal terrestre de réception d'ammoniac et un craqueur dans la seconde moitié de cette décennie. L'ammoniac est parfois utilisé comme vecteur de l'hydrogène, dont la faible densité complique le transport sur de longues distances.

TES prévoit également de convertir à terme ses activités aux gaz propres.

LUBMIN

Le FSRU Neptune, affrété par Deutsche ReGas, a commencé à recevoir du GNL à Lubmin, dans la mer Baltique, au début de cette année.

Le gaz est d'abord livré à un autre navire de stockage, le Seapeak Hispania, puis acheminé vers Lubmin selon un dispositif tenant compte des eaux peu profondes.

ReGas a conclu des accords d'approvisionnement à long terme avec la société française TotalEnergies et le groupe commercial MET.

Le gouvernement souhaite que le Neptune soit déplacé vers Mukran, ce qui permettrait au Seapeak Hispania de partir et de rejoindre le second FSRU sur place, le Transgas Power.

Regas prévoit des usines d'électrolyse de l'hydrogène à Lubmin et à Mukran.

BRUNSBUETTEL

La Commission européenne a approuvé une mesure de soutien de 40 millions d'euros pour le terminal terrestre de gaz naturel liquéfié (GNL) de Brunsbuettel, en mer du Nord, citant sa contribution à la sécurité et à la diversification de l'approvisionnement.

Le FSRU de Brunsbuettel, exploité par la branche commerciale de RWE, est devenu opérationnel à la mi-avril.

Il s'agit du précurseur d'une installation terrestre de GNL, qui bénéficie actuellement d'une partie de l'aide publique approuvée et qui pourrait entrer en service à la fin de 2026, date à laquelle un terminal d'ammoniac adjacent pourrait également être mis en service.

La banque d'État KfW, Gasunie et RWE sont parties prenantes et Shell s'est engagée à effectuer des achats importants.

Le coût total du terminal terrestre s'élève à 1,3 milliard d'euros.

STADE

Le port intérieur de l'Elbe a entamé en janvier les travaux de construction d'un quai de débarquement pour un FSRU, qui devrait être prêt au cours de l'hiver 2023/24. Le navire désigné Transgas Force est amarré au port de Bremerhaven pour être fixé à cet effet.

La société de projet Hanseatic Energy Hub (HEH) prévoit également un terminal terrestre où elle a alloué une capacité de regazéification qui devrait être opérationnelle en 2027, y compris des volumes pour la société publique SEFE, l'entreprise de services publics EnBW et maintenant CEZ.

Elle a commencé à sonder le marché pour déterminer si les plans à long terme devraient être basés en grande partie sur l'ammoniac à reconvertir en hydrogène propre. Elle a identifié un consortium de construction.

HEH est soutenue par la société d'investissement Partners Group, le groupe logistique Buss, l'entreprise chimique Dow et l'opérateur de réseau espagnol Enagas.

EnBW, qui est également acheteur à Wilhelmshaven et Brunsbuettel, a doublé ses achats annuels pour les porter à 6 milliards de m3.