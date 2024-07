L'Allemagne cherche à élargir ses possibilités d'importation de gaz naturel pour remplacer l'approvisionnement russe et dans le cadre de ses efforts de décarbonisation.

Vous trouverez ci-dessous des détails sur les terminaux en cours de développement pour accueillir des unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) afin de recevoir du gaz naturel liquéfié (GNL). Les projets comprennent également des terminaux de regazéification à terre et des installations pour importer et produire de l'ammoniac et de l'hydrogène.

LUBMIN

Deutsche ReGas et Hoegh, qui exploite une flotte de méthaniers, ont signé le 28 juin un accord pour développer un terminal d'importation d'hydrogène dans le port de la mer Baltique, situé dans l'est de l'Allemagne.

À partir de 2026, les deux entreprises prévoient d'exploiter un processus de conversion du craquage de l'ammoniac vert importé à la production d'hydrogène vert qui sera injecté dans le réseau central d'hydrogène de l'Allemagne.

ReGas a cessé d'acheminer du gaz naturel importé à Lubmin, comme elle l'avait fait au début de l'année 2023, pour se consacrer à ses nouvelles activités de regazéification du GNL au terminal de Mukran, sur l'île voisine de Ruegen.

ReGas prévoit également des usines d'électrolyse de l'hydrogène à Lubmin et à Mukran.

La société de gazoducs Gascade a créé une connexion au réseau des gazoducs terrestres Eugal 1 et 2 pour un projet de production d'hydrogène vert à Lubmin, poursuivi par le développeur de start-ups HH2E, qui est en train de collecter des fonds avant de prendre des décisions finales d'investissement.

Gascade sera en mesure de transporter des mélanges de gaz et d'hydrogène.

STADE

Le 28 juin, les promoteurs du port fluvial de Stade, sur l'Elbe, ont officiellement inauguré un terminal terrestre "prêt pour l'ammoniac" qui devrait être mis en service en 2027 et pour lequel Hanseatic Energy Hub (HEH) avait pris une décision finale d'investissement en mars.

Le FSRU Energos Force est arrivé le 15 mars et devrait fonctionner jusqu'en 2027, avant que le terminal terrestre ne commence à fonctionner.

Le terminal terrestre, qui sera construit par l'entreprise espagnole Tecnicas Reunidas, devrait coûter environ 1 milliard d'euros (1 milliard de dollars).

Le gaz qui y arrivera a été attribué à la société publique SEFE, à la compagnie EnBW et à la compagnie tchèque CEZ.

HEH est soutenu par la société d'investissement Partners Group, le groupe logistique Buss, l'entreprise chimique Dow et l'opérateur de réseau espagnol Enagas.

MUKRAN

ReGas teste les FSRU Energos Power et Neptune, afin qu'ils puissent tous deux livrer du gaz au continent.

Mukran approvisionnera les réseaux terrestres via le nouveau gazoduc OAL de Gascade. Gascade a achevé l'infrastructure de 50 km en février et l'alimentation en gaz est possible.

ReGas a conclu des accords d'approvisionnement à long terme avec la société française TotalEnergies et le groupe commercial MET.

Le projet de Mukran a suscité une opposition locale.

Les tribunaux allemands ont rejeté les contestations juridiques des opérations commerciales par les groupes environnementaux DUH et Nabu.

WILHELMSHAVEN

L'entreprise de services publics Uniper a lancé la première opération FSRU en Allemagne, Wilhelmshaven 1, en 2022. [LNG/TKUK]

Uniper prévoit d'ajouter un terminal de réception d'ammoniac et un craqueur dans la seconde moitié de cette décennie.

Un autre opérateur, Tree Energy Solutions (TES), prévoit d'exploiter un deuxième FSRU, Wilhelmshaven 2, entre 2024 et 2027, et envisage de convertir ses opérations aux gaz propres.

BRUNSBUETTEL

Le FSRU Brunsbuettel est entré en service en avril 2023, initialement affrété et exploité par la branche commerciale de la compagnie d'électricité RWE avant d'être transféré à l'entreprise publique Deutsche Energy Terminal (DET) au début de l'année 2024.

Il s'agit du précurseur d'une installation terrestre de GNL qui a été autorisée à recevoir une aide publique de 40 millions d'euros.

Il pourrait entrer en service à la fin de l'année 2026, date à laquelle un terminal d'ammoniac adjacent pourrait également être mis en service.

La banque d'État KfW, Gasunie et RWE sont parties prenantes et Shell s'est engagé à effectuer des achats importants.

(1 $ = 0,9323 euro)