L'approvisionnement en gaz reprendra progressivement à partir de jeudi pour les usines d'engrais en Égypte, après que plusieurs entreprises de produits chimiques et d'engrais aient fermé temporairement leurs usines, a déclaré le ministère du pétrole.

Les entreprises ont déclaré à la bourse que l'augmentation de la pression de la consommation sur le réseau de gaz naturel avait entraîné des fluctuations dans l'approvisionnement. Certaines ont cité les températures élevées comme raison de la perturbation, car plus de gaz a été utilisé pour la production d'électricité.

Mardi, une déclaration commune des ministères du pétrole et de l'électricité

a annoncé

une prolongation d'une heure des coupures d'électricité dans tout le pays pour permettre une maintenance préventive des réseaux régionaux de gaz et d'électricité, et en raison de l'augmentation de la consommation due à la canicule.

Les températures ont atteint entre 38 et 40 degrés Celsius (100,4°F) dans toute l'Égypte mardi et mercredi et devraient continuer à augmenter jeudi et vendredi.

Egypt Kuwait Holding (EKH), Misr Fertilizers Company (MoPCO) et Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries ont déclaré qu'elles fermaient leurs usines pendant 24 heures jusqu'à ce que la pression du réseau se stabilise.

Egyptian Chemical Industries Corp (KIMA), Sidi Kerir Petrochemicals Co. ont également annoncé des fermetures, mais sans donner de calendrier.

L'approvisionnement en gaz naturel, qui permet à l'Égypte de produire de l'électricité, s'est réduit à un moment où l'augmentation de la population et le développement urbain ont fait grimper la demande d'électricité. Lorsque les températures augmentent, l'utilisation de l'air conditionné fait grimper la consommation d'électricité.

Les coupures de courant programmées ont commencé en Égypte l'été dernier, au moment où

un choc

pour les Égyptiens habitués à des années d'approvisionnement fiable en électricité sous la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi.

Le gouvernement avait affirmé que ces coupures seraient temporaires, mais les délestages se sont poursuivis après la chute des températures. Après une pause au début de l'année pour le mois sacré du Ramadan, au cours duquel de nombreux musulmans jeûnent pendant la journée, des coupures de courant de deux heures par jour ont été mises en place.

de deux heures par jour

.

Le gouvernement a fortement subventionné les prix de l'électricité pendant des années et a reporté la réduction des subventions dans un contexte de pressions économiques sur les citoyens et les entreprises. (Reportage de Nayera Abdallah, Nadine Awadalla et Jana Choukier à Dubaï ; Rédaction de Aidan Lewis)