Le deuxième exportateur de gaz naturel liquéfié des États-Unis, Freeport LNG, a repris ses expéditions après avoir interrompu ses activités à la suite de l'ouragan Beryl. Le traitement du gaz devrait atteindre environ la moitié de sa capacité lundi, selon les données préliminaires de LSEG.

Beryl a frappé la côte du Texas le 8 juillet, causant des dommages aux ports et aux infrastructures énergétiques et privant d'électricité plus de 2 millions de clients.

Freeport LNG, qui a fermé ses trois trains de liquéfaction le 7 juillet et a ensuite signalé des dégâts dus au vent, a redémarré lentement depuis.

Le pétrolier Axios II, battant pavillon des Îles Marshall, a quitté l'un des postes d'amarrage de Freeport LNG au cours du week-end, transportant la première cargaison expédiée par l'installation depuis le 5 juillet, selon les données de suivi des navires de LSEG.

Lundi, le Gaslog Wales, navire battant pavillon bermudien, était en train de charger à Freeport LNG et deux autres navires attendaient près du port. Le Gaslog Wales a attendu plus de deux semaines avant d'être chargé, selon les données.

La quantité de gaz acheminée vers l'installation de 2,1 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) était en passe d'augmenter pour atteindre environ 1,0 bcfd lundi, contre environ 0,8 bcfd dimanche, selon les données préliminaires de LSEG.

Freeport LNG n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Contrairement à d'autres usines, les activités de Freeport LNG sont alimentées par l'électricité du réseau, de sorte que la quasi-totalité du gaz naturel extrait est transformée en GNL.

Les flux de gaz vers les sept grandes usines américaines d'exportation de GNL sont tombés à 11,5 milliards de pieds cubes par jour jusqu'à présent en juillet après la fermeture de Freeport LNG, contre 12,8 milliards de pieds cubes par jour en juin et un record mensuel de 14,7 milliards de pieds cubes par jour en décembre 2023.

Avec la montée en puissance de Freeport et le retour prévu du temps chaud la semaine prochaine, les contrats à terme du gaz américain pour livraison en août sur le New York Mercantile Exchange étaient en hausse de 9,2 cents, soit 4,3 %, à 2,220 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) à 9:04 a.m. EDT (1304 GMT).

Cela a mis le contrat sur la voie de sa plus haute clôture depuis le 12 juillet. (Reportage de Marianna Parraga et Scott DiSavino ; Rédaction de Jan Harvey)