GE : évalue un projet éolien offshore dans le golfe de Suez

GE annonce la signature d'un protocole d'accord avec Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) et Seasplit Technologies portant sur la décarbonation industrielle du golfe de Suez.



Dans le cadre du protocole d'accord, les trois organisations prévoient d'évaluer la faisabilité technique et économique du développement de 1,5 gigawatts (GW) d'énergie éolienne offshore dans le golfe de Suez et ont l'intention d'explorer comment les entreprises stratégiques du secteur pétrolier égyptien pourraient participer à la mise en place de ce projet.



Il est prévu que l'électricité produite alimente les opérations des installations pétrolières et gazières offshore. La puissance excédentaire pourrait alors être fournie au réseau.



' Cette initiative a le potentiel de faire de l'Égypte une plaque tournante régionale et un exportateur d'énergie renouvelable', a déclaré Joseph Anis, président et chef de la direction de GE Gas Power EMEA.



