Gaz : Les stockages sont remplis à "plus de 99%" en France - CRE

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a annoncé mercredi que les stockages de gaz en France étaient remplis à "plus de 99%" à l'issue de la campagne de remplissage pour l'hiver 2022-2023.

"Au 5 octobre, les fournisseurs ont déjà constitué près de 130 TWh de réserves de gaz, un niveau supérieur à la moyenne des dernières années", a indiqué la CRE dans un communiqué.

"Ces volumes de gaz représentent environ deux tiers de la consommation hivernale des PME et des particuliers", a précisé la Commission.

"Des importations de gaz norvégien, de gaz naturel liquéfié ainsi que les échanges avec nos voisins européens viendront compléter ces volumes pour alimenter les consommateurs français tout au long de l'hiver", a ajouté la CRE.

Des "situations de tension sont néanmoins possibles en fonction des conditions du passage de l'hiver", a prévenu la CRE.

"En outre, le prix du gaz très élevé pèse sur notre balance commerciale et sur le budget de l'Etat. Un effort collectif massif visant à réduire nos consommations d'énergie, associant entreprises, administrations, collectivités et particuliers, est donc indispensable, à la fois face aux prix élevés et pour atteindre nos objectifs écologiques", a averti le régulateur.

October 05, 2022