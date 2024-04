L'entreprise russe Gazprom utilise un navire de remplacement pour les chargements de gaz naturel liquéfié (STS) de son usine GNL de Portovaya en mer Baltique, tandis qu'un autre navire est réparé, selon les données de LSEG publiées lundi.

L'unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) Marshal Vasilevskiy est conçue pour approvisionner l'exclave russe de Kaliningrad, située entre la Lituanie et la Pologne, et pour garantir la sécurité gazière en cas de perturbation de l'approvisionnement par gazoduc en provenance des pays voisins.

Selon les données de LSEG, le FSRU Marshal Vasilevskiy chargeait lundi du GNL de navire à navire près de Kaliningrad sur le navire Cool Rover, géré par la société grecque Thenamaris LNG.

La précédente cargaison de GNL reçue par Cool Rover avait été expédiée en mars de Portovaya vers l'Espagne.

Gazprom et Portovaya LNG n'ont pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les transferts de navire à navire sont utilisés pour des raisons de réduction des coûts et de logistique si les navires sont trop grands pour entrer dans un port ou si un transfert permet des livraisons plus rapides aux clients, mais ils sont plus courants pour le pétrole que pour le GNL.

Les transferts de GNL sont compliqués par la nécessité de maintenir le gaz à l'état liquide, ce qui requiert une température de moins 163 degrés Celsius (moins 261,4 degrés Fahrenheit).

Gazprom a commencé à utiliser le FSRU Marshal Vasilevskiy pour charger du GNL de navire à navire à partir de Portovaya pendant que l'un de ses pétroliers de classe glace, Velikiy Novgorod, était réparé dans le port de Shanghai.

Il a quitté le chantier naval de Shanghai le 5 mars et se dirige vers l'ouest, autour de l'Afrique, sans destination précise, selon les données de LSEG. (Reportage d'Oksana Kobzeva ; rédaction de Barbara Lewis)