Hausse des investissements dans l'hydrogène vert face à l'augmentation des prix du gaz

LONDRES (Reuters) - Les nouveaux investissements dans l'hydrogène vert ont dépassé les 70 milliards de dollars depuis le début de la guerre en Ukraine, selon une étude publiée mardi, alors que la hausse du prix du gaz s'est répercutée sur les coûts de production de l'hydrogène produit à partir d'hydrocarbures.

L'hydrogène vert, produit par la division de l'eau en hydrogène et en oxygène à l'aide de sources renouvelables telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne, est considéré comme une source d'énergie plus propre pour l'avenir, mais la technologie en est encore à ses débuts et reste relativement coûteuse.

Les coûts de production de l'hydrogène produit à partir de combustibles fossiles ont pâti de la hausse des prix du gaz, qui ont augmenté de plus de 70% depuis le début de la guerre en Ukraine en février dernier.

Selon l'étude publiée par le cercle de réflexion Carbon Tracker, le prix de l'hydrogène dit "gris" - produit à partir de gaz naturel - dépasserait désormais celui de l'hydrogène vert.

Si les investissements dans l'hydrogène verts se poursuivaient à un rythme soutenu dans les prochaines années, les coûts de production pourraient passer sous les deux dollars au kilo d'ici 2030, contre un prix moyen compris entre 3,80 dollars et 5,80 dollars au kilo avant le début du conflit en Ukraine.

(Reportage Nina Chestney; version française Camille Raynaud)