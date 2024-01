Kinder Morgan a déclaré mercredi qu'elle continuait à avoir des perspectives optimistes en ce qui concerne la demande de gaz naturel, en misant sur l'augmentation de la demande des installations d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) et sur l'accroissement des exportations vers le Mexique.

Les États-Unis ont été le plus grand exportateur de GNL en 2023, avec 8,6 millions de tonnes métriques quittant les terminaux du pays en décembre. La U.S. Energy Information Administration prévoit que la capacité d'exportation de GNL de l'Amérique du Nord augmentera pour atteindre 24,3 milliards de pieds cubes par jour (Gpc/j) d'ici la fin de l'année 2027, en partie grâce à de nouvelles usines au Mexique et au Canada.

"L'avenir du gaz naturel américain est très prometteur. Cela a des conséquences positives à la fois pour nos activités existantes et pour notre capacité à nous développer", a déclaré Kimberly Dang, directrice générale, lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs.

Ces commentaires interviennent quelques jours après la publication des résultats du quatrième trimestre de l'entreprise, qui ont fait apparaître une faiblesse dans ses activités de transport de gaz naturel par canalisation.

Kinder Morgan a déclaré qu'une augmentation de la demande de gaz naturel a entraîné une utilisation accrue des gazoducs, ce qui a permis à la société de lancer de nouveaux projets. Sur les 3 milliards de dollars de projets en attente, environ 2,2 milliards sont liés au gaz naturel.

La société possède le plus grand réseau de transport de gaz naturel aux États-Unis et achemine environ 40 % de la production totale de gaz naturel.

Kinder Morgan a déclaré que l'entreprise travaillait également sur deux projets visant à augmenter l'offre de gaz naturel sur le marché du sud-est, qui souffre d'une pénurie d'approvisionnement.