L'AIE affirme que la réforme de la politique indonésienne est nécessaire pour la transition vers une énergie propre

L'Indonésie, l'un des plus grands émetteurs de carbone au monde, a souscrit à un engagement mondial visant à éliminer progressivement le charbon, ce qui est considéré comme crucial pour aider à limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius.

Le pays d'Asie du Sud-Est vise à porter la part des énergies renouvelables dans son panorama énergétique à 23 % d'ici 2025, mais n'a atteint qu'environ 12 % jusqu'à présent. Le charbon alimente actuellement environ 60 % des besoins en électricité du pays.

Le rapport de l'AIE indique que les types de technologies dont l'Indonésie a besoin pour passer à une énergie plus propre, comme les systèmes d'énergie solaire, sont déjà disponibles dans le commerce et rentables, à condition que le gouvernement mette en place des politiques de soutien.

Selon le rapport, les projets solaires en Indonésie coûtent actuellement plus du double de ceux des économies émergentes similaires, et ne sont pas économiquement compétitifs par rapport aux centrales électriques au charbon et au gaz naturel.

Les coûts pourraient être réduits en introduisant des tarifs transparents et compétitifs et un pipeline de projets prévisible, selon le rapport, qui a été compilé après une demande du ministère indonésien de l'énergie.

Le président indonésien Joko Widodo devrait publier une nouvelle règle sur les tarifs d'électricité visant à attirer les investissements dans les énergies renouvelables, mais la réglementation est retardée depuis des années.

Entre-temps, un projet visant à imposer une taxe carbone sur les projets d'énergie au charbon a également été retardé. La taxe devait initialement entrer en vigueur à partir d'avril 2022.

Selon l'AIE, dans le cadre d'un scénario qui suppose le respect des engagements climatiques, l'Indonésie pourrait disposer de 25 gigawatts de capacité solaire et éolienne d'ici 2030, contre environ 0,4 GW aujourd'hui.