L'Allemagne et les Pays-Bas définissent des lignes rouges sur le plafonnement des prix du gaz dans l'UE

Le groupe, qui comprend également l'Autriche, le Danemark, l'Estonie et le Luxembourg, a défini ses lignes rouges sur la proposition de plafonnement du prix du gaz à l'échelle de l'UE, que les pays souhaitent approuver lors d'une réunion des ministres de l'énergie le 13 décembre à Bruxelles.

"Nous sommes préoccupés par l'abaissement des chiffres. Les chiffres du plafond [du prix du gaz] et des déclencheurs ne peuvent pas être abaissés davantage ou remplacés", ont déclaré les ambassadeurs des six pays dans un courriel adressé à la République tchèque, qui assure la présidence tournante de l'UE.

Les six pays sont sceptiques quant au plafonnement des prix, qui, selon eux, perturberait le fonctionnement normal du marché européen de l'énergie et rendrait plus difficile l'achat de carburant, si les fournisseurs de gaz détournent des cargaisons vers des régions où les prix ne sont pas plafonnés.

La Commission européenne a proposé le mois dernier un plafonnement des prix qui entrerait en vigueur si le contrat à un mois sur le mécanisme néerlandais de transfert de titres dépasse 275 euros/MWh pendant deux semaines et est également supérieur de 58 euros à un prix de référence du gaz naturel liquéfié (GNL) pendant 10 jours.

La Belgique, l'Italie, la Pologne et la Grèce font partie des pays qui affirment qu'un plafond de prix est nécessaire pour protéger leurs économies des coûts élevés du gaz. Ils souhaitent un plafond de prix bien plus bas que celui proposé par la Commission.

Les pays de l'UE négocient actuellement la proposition et ont déjà pris des mesures pour abaisser la limite de prix. Le dernier compromis discuté est un plafond de 220 euros/MWh assorti de conditions moins strictes pour le déclencher, selon un document consulté par Reuters, bien que l'on s'attende à ce qu'il soit encore révisé avant qu'un accord soit conclu.

L'Allemagne et les autres sceptiques du plafonnement ont également demandé des garanties plus fortes au cas où le plafonnement des prix aurait des conséquences inattendues, qui pourraient être graves selon les participants au marché du gaz.

Ils ont proposé des "critères de feu rouge" qui déclencheraient une suspension automatique du plafonnement des prix en cas d'urgence, par exemple si la demande de gaz de l'Europe explose. Selon la proposition initiale de l'UE, seule la Commission pouvait suspendre le plafonnement.