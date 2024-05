Le gouvernement travailliste australien a présenté jeudi une stratégie visant à stimuler le développement du gaz naturel, même s'il reste déterminé à réduire à zéro les émissions de carbone d'ici à 2050, en soulignant la demande de ses principaux partenaires commerciaux asiatiques.

L'Australie est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié (GNL), et la ministre des ressources, Madeline King, a déclaré que le gaz serait nécessaire "jusqu'en 2050 et au-delà" dans le cadre de la transition mondiale vers des énergies plus propres.

"Il est clair que nous aurons besoin de poursuivre l'exploration, l'investissement et le développement dans le secteur pour soutenir le chemin vers le zéro net pour l'Australie et pour nos partenaires d'exportation, et pour éviter une pénurie d'approvisionnement en gaz", a-t-elle déclaré lors du lancement de la future stratégie gazière du gouvernement.

L'Australie a fourni environ un cinquième du GNL mondial expédié l'année dernière, les plus grands projets étant gérés par Chevron et Woodside Energy Group en Australie occidentale, les principaux clients étant la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

Le gouvernement de centre-gauche a élaboré cette nouvelle stratégie après avoir été critiqué pour une série de mesures à court terme qu'il a prises afin de stimuler l'approvisionnement en gaz domestique et de réduire la flambée des prix de l'énergie en 2022, à la suite de la guerre de la Russie contre l'Ukraine.

Le plan présente des moyens de réduire les émissions de l'Australie, tels que la location d'une plus grande surface offshore pour le captage et le stockage du carbone, tout en encourageant le développement de nouveaux gisements de gaz, y compris en renforçant les dispositions "use it or lose it" sur les baux existants.

Cette décision intervient alors que Woodside et Santos luttent contre les écologistes qui s'opposent aux projets gaziers qu'ils développent au large du nord-ouest de l'Australie, tandis que des entreprises plus petites se heurtent aux opposants au forage de gaz de schiste dans le Territoire du Nord.

"La stratégie indique également clairement que nous ne pouvons pas compter sur les investissements passés pour traverser les prochaines décennies, à mesure que les gisements existants s'épuisent", a déclaré M. King dans un article publié jeudi dans l'Australian Financial Review.

"Cela signifie un engagement continu en faveur de l'exploration et une ouverture aux types d'investissements étrangers qui ont contribué à faire de l'industrie la puissance qu'elle est aujourd'hui.

L'annonce a été saluée par les producteurs d'énergie, mais critiquée par les défenseurs des énergies renouvelables et les écologistes.

"La future stratégie gazière annoncée aujourd'hui promeut un plan imprudent visant à ouvrir de nouveaux bassins de gaz industriels qui endommageront les terres, l'eau et les communautés", a déclaré Carmel Flint, coordinatrice nationale de l'association environnementale Lock the Gate, dans un communiqué.