L'Inde lance un appel d'offres pour la fourniture d'électricité au gaz afin de faire face aux périodes de consommation d'électricité anormalement élevées prévues pour octobre et novembre, selon un appel d'offres publié jeudi.

Les exploitants d'usines à gaz nationales sont susceptibles de répondre à l'appel d'offres, ce qui pourrait les inciter à exploiter le marché au comptant du gaz naturel liquéfié (GNL) en cette période de tiédeur de la demande asiatique.

L'Inde dépend du charbon pour produire près des trois quarts de son électricité, et l'électricité produite à partir du charbon est généralement beaucoup moins chère que celle produite par des centrales au gaz. Plus de la moitié des quelque 25 gigawatts (GW) de capacité de production au gaz du pays ne sont pas opérationnels en raison des prix relativement élevés du GNL.

Cependant, les pénuries d'électricité les plus graves depuis 16 mois, dues à une augmentation inattendue de la demande d'électricité en raison de facteurs tels que des températures plus élevées que d'habitude et une chute brutale de la production d'hydroélectricité, ont contraint la cinquième économie mondiale à se tourner vers l'électricité produite à partir du gaz.

"L'exploitation des centrales au gaz est envisagée provisoirement pour 20 jours pendant la période de crise, prolongeable de cinq jours supplémentaires en fonction des besoins", indique un appel d'offres lancé par une unité de la société d'État NTPC Ltd.

L'Inde recherche des offres pour fournir 4 000 mégawatts (MW) d'électricité à partir de centrales au gaz afin de répondre à la forte demande en octobre et novembre, selon l'appel d'offres.

L'appel d'offres prévoit un achat minimum garanti de 75 % de la quantité contractée.

Comme la consommation de gaz naturel de l'Inde dépasse sa production nationale et que la majeure partie du gaz produit localement est utilisée par d'autres industries, les exploitants de centrales à gaz doivent acheter du GNL sur le marché au comptant.

Il est inhabituel que la consommation d'électricité en Inde augmente au cours du second semestre, car les températures chutent généralement. La demande a tendance à culminer en mai, lorsque les Indiens utilisent leurs climatiseurs pour lutter contre la chaleur et que les industries fonctionnent sans interruption due à la pluie.

L'Inde a incité les compagnies d'électricité à accélérer l'achèvement de la maintenance des centrales et à accélérer le processus de démarrage des projets achevés, dans le cadre des mesures d'urgence visant à mettre fin aux coupures d'électricité. (Reportage de Sudarshan Varadhan, édition de Jason Neely et Susan Fenton)