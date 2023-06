L'Italie doit ajouter 190 gigawatts (GW) de capacité d'énergie renouvelable d'ici 2035 si elle veut respecter l'engagement du G7 d'atteindre un système électrique proche de zéro net au cours de la prochaine décennie, ont déclaré le groupe de réflexion sur le changement climatique ECCO et le cabinet de conseil Artelys.

L'étude présentée à Rome lundi souligne le défi auquel le pays est confronté pour réorganiser son secteur énergétique afin de réduire les émissions de carbone.

Le système électrique italien dépend encore fortement des ressources fossiles, puisque plus de 50 % de l'électricité du pays est produite en brûlant du gaz naturel, du pétrole ou du charbon.

ECCO et Artelys ont calculé que d'ici 2035, l'Italie devra atteindre un total d'environ 250 GW de capacité renouvelable pour parvenir à un secteur de l'électricité entièrement décarboné.

"Pour atteindre ces niveaux de déploiement des énergies renouvelables, le taux d'installation des capacités solaires et éoliennes doit être multiplié par sept d'ici 2030, et par plus de huit d'ici 2035", ont déclaré les deux organisations.

Les taux d'installation actuels s'élèvent à 1,7 GW par an pour la capacité solaire photovoltaïque et à 0,4 GW par an pour la capacité éolienne.

Dans le cadre de cette transition, la production d'électricité à partir de gaz naturel sera quasiment nulle d'ici 2035, les centrales thermoélectriques étant converties à l'hydrogène et au biogaz.