L'administration Biden a approuvé un permis permettant au gazoduc Mountain Valley de traverser la forêt nationale de Jefferson, à cheval sur la Virginie et la Virginie-Occidentale, a déclaré mardi le sénateur Joe Manchin.

M. Manchin, un démocrate conservateur de la Virginie occidentale, a présenté un projet de loi visant à accélérer les projets relatifs aux combustibles fossiles et aux énergies renouvelables, qui demande à l'administration d'approuver le gazoduc Mountain Valley d'Equitrans Midstream Corp, d'une valeur de 6,6 milliards de dollars.

L'administration Biden a soutenu le projet de loi de M. Manchin, car il aiderait les entreprises du secteur des énergies renouvelables à bénéficier des milliards de dollars de crédits d'impôt prévus par la loi sur la réduction de l'inflation de l'année dernière.

L'oléoduc de Mountain Valley a suscité l'opposition des défenseurs de l'environnement, mais il a reçu le soutien de représentants de l'administration Biden, notamment de la secrétaire d'État à l'énergie, Jennifer Granholm.

"Je me réjouis de l'annonce faite par le Service des forêts, mais le travail n'est pas encore terminé, et je continuerai à faire pression sur l'administration et toutes les parties concernées pour qu'elles achèvent enfin les 20 derniers kilomètres de cet oléoduc vital", a déclaré M. Manchin dans un communiqué.

La Maison Blanche a renvoyé les questions au ministère américain de l'agriculture, qui n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le Service des forêts fait partie de l'USDA.